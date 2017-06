Sony wieder an der Spitze

Sony ist wieder an der Spitze, zumindest mit der Anzahl der verkauften Konsolen im Mai 2017.

Laut der NPD Group, die einer der größten Statistik Unternehmen in Amerika für Marktforschung, Industrielle Analysen und Expertisen sind, hat Sony im Mai wieder Rang 1 belegt, musste man im April, den Platz noch für Nintendo´s Switch frei machen. Nintendo durfte sich damit rühmen, die Marke zu sein die für den meisten Zuwachs in den Erträgen in der Konsolen Sparte gesorgt hat.

Zudem erwähnt das Unternehmen, dass zusammen genommen die Playstation 4 und die X Box One im Vergleich zu den letzten Generationen der jeweiligen Konsolen, die verkauften Stückzahlen um 29% höher sind.

Das best verkaufte Spiel im Mai 2017 wurde Injustice 2, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe. Überraschend für viele mag es sein auf drittem Platz, dass 2013 erschienene GTA 5 zu sehen. So gestaltet sich die TOP 10 der Spiele nach Einnahmen im Mai wie folgt:

Injustice 2 Mario Kart 8 Grand Theft Auto V The Legend of Zelda: Breath of the Wild Prey 2017 Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands Fire Emblem Echoes: Shadow of Valentia NBA 2K17 MLB 17: The Show Overwatch

Von den Spielen in den Top 10, Mario Kart 8, Breath of the Wild, Prey, Fire Emblem und Overwatch sind Daten aus digitalen Verkäufen nicht enthalten. Im großen und ganzen sind aber die Zahlen für Erträge im Mai 2017 um ca. 20% gefallen, Gründe dafür könnten starke Spiel-Release vom letzten Jahr im Mai sein, wie Uncharted 4 und Doom.

Bisher sind die 2 best verkauften Spiele 2017 immer noch Ubisoft´s Ghost Recon: Wildlands und For Honor, gefolgt von Breath of the Wild. Auch wenn die Kunden im Mai 2017, 7 Prozent mehr für Hardware ausgaben, gingen die Gesamt Ausgaben um 11 Prozent zurück, im Vergleich zu Mai 2016.

Das Gaming Jahr 2017 bleibt spannend mit Spielen und Hardware, aber auch was die Zahlen und Statistiken hinter den Kulissen anbelangt.