Sonic The Hedgehog Offizieller Trailer – Neues Design

Vor sechs Monaten bescherte uns Paramount Pictures den ersten Trailer zu Sonic The Hedgehog. Dieser sorgte aber weltweit für einen Aufschrei durch die gruselige und hässliche Animation von Sonic. Das Studio musste handeln und der Starttermin verschob sich auf weiteres, um das Model von dem blauen Igel komplett zu überarbeiten. Seit heute gibt es den Trailer mit ihm im neuen Look!

Sonic The Hedgehog Offizieller Trailer

Der Trailer kommt offenbar gut an, da Sonic so aussieht, wie ihn sich die Fans gewünscht haben. Hierbei hat man auf die jugendliche und neuere Erscheinung von ihm zurückgegriffen. Für die deutsche Synchronisation wurde Youtube-Star Julien Bam ausgewählt, der dem Igel seine Stimme verleiht. Eine weitere Hauptrolle und für viele Besucherzahlen sorgen dürfte, ist Jim Carrey als der böse Dr. Eggman. Bereits im Trailer sieht man, dass er voll in der Rolle aufgeht. Mit Carrey und den Sprüchen von Sonic verspricht der Film lustig zu werden.

> Sonic Mania Plus, ein tolles Spiel zum Vorglühen.

Sonic The Hedgehog erscheint am 20. Februar in den deutschen Kinos.