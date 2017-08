Snipers vs. Thieves ist jetzt für Mobile Devices erhältlich

Publisher PlayStack und Entwickler Foxglove Studios haben den rasanten und intensiven Echtzeit-Multiplayertitel Snipers vs. Thieves heute via Google Play und im App Store für iOS veröffentlicht. Spieler verteidigen ihr Leben mit einem Arsenal von Gewehren und Gadgets als Scharfschütze – oder auch als Dieb, der sich geschickt zwischen Hindernissen bewegt und seine Beute so sicher nach Hause bringt.

„Es ist eine große Freude für alle bei PlayStack, Snipers Vs Thieves heute veröffentlichen zu können“, erklärt Harvey Eliott, CEO von Playstack. „Die Partnerschaft mit Foxglove und die Art und Weise, wie sie dieses Spiel anfertigen, war ein spannender Prozess, und genau auf diese Art und Weise wollten wir mit den Entwicklern zusammenarbeiten, als wir das Unternehmen im vergangenen Jahr gegründet haben. Wir freuen uns alle, ihr Spiel mit Gamern auf der ganzen Welt zu teilen. Snipers vs. Thieves ist anders als vergleichbare Spiele und bereits ab heute verfügbar – mit einer Fülle von Gadgets und Features, die Spieler sehr lange beschäftigen werden.“

Dabei geht es in Kopf-an-Kopf-Duellen nach der Wahl einer kriminellen Identität in 1-v-4 Multiplayer-Spielen entweder als tödlicher, erfahrener Scharfschütze oder als Meisterdieb zur Sache. Als Scharfschütze packt man sich die Konkurrenz mit Einfrier-Munition oder greift zur explosiven Varianten – und schon fliegen die Einzelteile in alle Richtungen. Als Dieb tarnt man sich als Fass oder Baum – oder sogar als Auto und wir damit quasi unsichtbar. Seine Geschwindigkeit steigert man optional mit einem Adrenalin-Ansturm. Wer mag, der bildet seinen eigenen Clan, holt sich neue Gewehre, bekommt neue Taschen und neue Masken und macht sich bei wöchentlichen Events drauf und dran, der größte Verbrechenchef zu werden, den die Welt je gesehen hat.

Es gibt insgesamt über 130 Masken und Gadgets zu sammeln – sowie eine Vielzahl von Wettbewerben und saisonalen Events – also schnell in den App Store oder zu Google Play Store und direkt loslegen