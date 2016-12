Sniper: Ghost Warrior 3 – 36 Minuten Gameplay im Video

Bereits im ersten Quartal 2017 soll Sniper: Ghost Warrior 3 an den Start gehen, so zumindest ist der Plan vom Entwickler CI Games. Teil drei der Serie soll in erster Linie deutlich mehr Freiheiten bieten, was nichts anderes bedeutet, als dass man sich in einer offenen Spielwelt bewegen darf.

In einem nun veröffentlichten Video durfte ein Redakteur der Kollegen von eurogamer ganze 3 Missionen des Spiels zocken. Und bisher macht Sniper: Ghost Warrior 3 einen ganz ansehnlichen Eindruck.