Sniper Elite 4 – 101 Trailer

Nicht mehr lange und wir dürfen in Sniper Elite 4 unsere vergangenen Weitschussrekorde brechen. In knapp zwei Wochen erscheint das Spiel, denn am 14. Februar geht es auf PC, PS4 und XBox One erneut auf die heimliche Zerstörungstour.

Rebellion hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht. Im 101 Trailer gibt es wieder massenhaft vom Spiel zu sehen. Außerdem erfahren wir etliche Neuerungen und Features von Sniper Elite 4. Vorhang auf für die Kill-Cam: