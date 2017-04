SNES Classic Mini noch dieses Jahr? Die Sterne stehen gut!

Schon kurz nach Release der NES Classic Mini, welche eine Miniatur-Konsole der echten Nintendo Entertainment System ist, kamen schon Gerüchte zur möglichen SNES Classic Mini (Super Nintendo Entertainment System) auf. Die Gerüchteküche brodelte, als bekannt wurde, dass sich Nintendo für weitere Jahre das Design der SNES-Controller sicherte. Magazine wie Eurogamer und StreetPass Germany verweisen auch auf die Pläne einer Miniatur Super Nintendo für unser Weihnachtsgeschäft!

Nintendo gab vor kurzem bekannt, dass die Produktion der Nintendo Classic Mini eingestellt wurde. Dadurch ist sie nun nicht nur weiterhin unter Sammlern heiß begehrt, sondern auch noch eine streng limitierte Konsole. Es bleibt zu hoffen, dass für die SNES Classic Mini eine höhere Stückzahl geplant ist, da die Konsole bei weitem mehr Nostalgiker erreichen würde.

Genau wie bei der Mini NES, gibt es vonseiten Nintendo keine Hinweise auf einen eShop für die Konsole. Käufer müssen also damit rechnen, dass eine Handvoll ausgewählte SNES-Titel vorinstalliert sind. The Legend of Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country und Super Mario Kart könnten die ersten Spiele für die Liste sein.

Werbung aus dem Vorjahr zur Nintendo Classic Mini.