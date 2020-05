Small World of Warcraft angekündigt

Days of Wonder freut sich, die erste Zusammenarbeit mit Blizzard Entertainment anzukündigen.

In Form von Small World of Warcraft, einem neuen Brettspiel, das die Spielmechanik von Small World mit Blizzards beliebtem Warcraft-Universum kombiniert. Die auf der BlizzCon 2019 vorgestellte Version von Small World of Warcraft spielt in der Fantasy-Welt Azeroth, in der die Völker der Allianz und der Horde – darunter Orcs, Zwerge, Trolle und Worgen – in einem weltumspannenden Konflikt aufeinander treffen.

Entstanden in enger Zusammenarbeit

In Small World of Warcraft wählen die Spieler Kombinationen von Spezialfähigkeiten und Völkern aus dem Warcraft-Universum, wie beispielsweise Portalmagier-Pandaren oder Kräuterkundige-Goblins und wetteifern um die Kontrolle über Azeroth. Um ihnen zu helfen, die Dominanz zu erlangen, besetzen die Spieler legendäre Gebiete und versuchen, die Kontrolle über mächtige Artefakte zu erlangen. Allerdings müssen alle Imperien eines Tages fallen, sodass die Spieler bereit sein müssen, ein ausgebreitetes Volk untergehen zu lassen und ein neues Volk zur Herrschaft über Azeroth zu führen.

Days of Wonder hat eng mit Blizzard zusammengearbeitet, um ein Spiel zu entwickeln, das beide Universen nahtlos zusammenführt. Small World of Warcraft bietet eine Vielzahl neuer und exklusiver Artworks, die das Gefühl des farbenfrohen und lebendigen Warcraft-Universums einfangen. Seine Völker und Spezialfähigkeiten sind den Millionen von WoW-Spielern auf der ganzen Welt, die die Weiten Azeroths erforscht haben, vertraut.

„Die Arbeit mit Blizzard war eine fantastische Erfahrung. Nicht nur haben sich unsere Visionen für das Spiel schnell einander angenähert, die kreative Arbeit, die wir zusammen geleistet haben, war auch intensiv und äußerst zufriedenstellend“, sagte Adrien Martinot, Leiter von Days of Wonder. „Blizzard hat es uns ermöglicht, tief in das facettenreiche Warcraft-Universum einzutauchen, und ich bin gespannt darauf, wie diese unglaubliche Zusammenarbeit bei der Veröffentlichung des Spiels zu Tage tritt.“

Bis zu 5 Spieler

Small World of Warcraft ist ein eigenständiges Spiel für 2 bis 5 Spieler, das in 40 bis 80 Minuten gespielt ist. Enthalten sind 6 doppelseitige Spielpläne, 16 Völker austWorld of Warcraft mit Bannern und 182 entsprechende Volksplättchen, 15 Murloc-Plättchen, 20 Spezialfähigkeitsplättchen, 5 Regelübersichten, 12 Marker für Artefakte und Legendäre Orte, 10 Berge, 9 Irrwischbarrieren, 4 Harmonieplättchen, 12 Bomben, 1 Champion, 10 Forts, 2 Militäraufgaveb, 5 Tiere, 6 Wachtürme, 110 Siegmünzen, 1 spezieller Verstärkungswürfel, 1 Rundenanzeiger, 1 Rundentableau, 1 Spielanleitung und Regelblatt für die Team-Variante. Small World of Warcraft ist im Sommer 2020 erhältlich.

Die UVP beträgt 59,99 EUR und Das Spiel wird in den folgenden Sprachen verfügbar sein: Deutsch ,Französisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, brasilianisches Portugiesisch, Tschechisch, Slowakisch, vereinfachtes Chinesisch und traditionelles Chinesisch.

Über Days of Wonder

Days of Wonder entwickelt und veröffentlicht einzigartige Spiele unter dem Motto „Play different“. Da Days of Wonder nur eine sehr begrenzte Anzahl neuer Spiele veröffentlicht, dabei keine Kompromisse hinsichtlich der Ausstattung eingeht und sein eigenes Entwicklerteam für digitale Umsetzungen hat, legt der Verlag die Latte für sich selbst regelmäßig noch eine Spur höher, was zu einer ansehnlichen Reihe erfolgreicher Titel geführt hat, zu denen das weltweit am besten verkaufte Eisenbahnspiel „Zug um Zug“ gehört, das berühmte Fantasy-Brettspiel „Small World“ mit seinen epischen Schlachten sowie „Memoir ’44“ mit seinen 20 Erweiterungen.

Die Spiele von Days of Wonder sind in 40 verschiedenen Ländern erhältlich, außerdem gibt es digitale Umsetzungen, die im iOS-App Store, via Steam und auf der Webseite von Days of Wonder www.daysofwonder.com erhältlich sind.

Quelle: Blizzard Pressemitteilung