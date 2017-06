Slow Bros. startet Kickstarter Kampagne für „Harold Halibut – A Handmade Adventure Game“

Dadurch wird es möglich, die handgemachte analoge Stimmung klassischer Stop-Motion Filme mit dem dynamischen Gameplay moderner 3D-Spiele zu vereinen.

„Es ist das erste Mal in der Geschichte der Videospiele, dass 3D-Scanning in solch einem Umfang angewandt wird“, sagt Onat Hekimoglu, der Game Designer, „doch Harold Halibut ist definitiv keine Tech-Demo. Das Spiel konzentriert sich auf Harolds persönliche Geschichte, die von den mehr als 30 Charakteren in dem Spiel beeinflusst wird. Wir wollen eine konsistente Erfahrung schaffen, in der der visuelle Stil, die Atmosphäre und der Humor Hand in Hand gehen. Schauplatz des Spiels ist das Wrack eines abgestürzten Raumschiffs, das auf einem fernen Wasserplaneten feststeckt.“