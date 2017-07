Skyrim – Video zeigt Switch-Version Im Handheld Modus

Nintendos Switch kann sich dank der anstehenden Veröffentlichung von The Elder Scrolls V: Skyrim mit einem echten Schwergewicht unter den RPGs brüsten. Von Skyrim zeigt man nun ein Video, dass das Spiel im Handheld Modus der Switch zeigt.

Das Video selbst stammt von der Comic Con 2017 in San Diego, es handelt sich also nicht um ein offiziell veröffentlichtes Video seitens Nintendo. Und was man sieht, sieht sogar richtig gut aus, was auch der Kommentar im Video bestätigt. So spricht der Youtuber FILIP davon, dass Skyrim sehr flüssig im Handheld Modus läuft und er ist auch sehr von der Steuerung via Joy-Con angetan. Bethesda scheint jedenfalls seine Hausaufgaben gemacht zu haben.

Skyrim wird Ende des Jahres für Nintendo Switch erscheinen. Für alle weiteren Infos zum Spiel klickt ihr einfach bei Nintendo rein: Skyrim für Switch