Skybound Games veröffentlicht die letzte Episode von Telltales’s The Walking Dead

Take Us Back, die vierte und abschließende Episode von Telltales’s The Walking Dead: The Final Season ist ab heute für PC im Epic Games Store sowie für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar.

Nachdem sie sich jahrelang auf der Straße mit lebenden und untoten Gefahren herumgeschlagen hat, stellt eine abgelegene Schule in The Walking Dead: The Final Season Clementines Chance auf ein neues Zuhause dar. Während sie sich um den elternlosen AJ gekümmert hat, der ihr als einzige Familie geblieben ist, wurde Clementine zu einer Anführerin. Nach einem explosiven Plan zur Rettung ihrer Freunde ist es nun ihre Aufgabe, eine Gruppe verlorener Kinder nach Hause zu bringen. Eine Horde Beißer, rachsüchtige Plünderer und AJs persönliche Probleme stellen Clementine dabei vor Herausforderungen. Kann Sie die Retterin sein, die die anderen benötigen?

Skybound Games, eine Abteilung von Skybound Entertainment und Heimat der The Walking Dead Comics, hat die Entwicklung von Telltale’s The Walking Dead übernommen, nachdem das Studio Ende 2018 geschlossen wurde. Um den Fans die zwei noch fehlenden Episoden nicht vorzuenthalten, haben sich Mitglieder des ursprünglichen Entwicklerteams von Telltale unter dem Namen Still Not Bitten mit Skybound Games zusammengetan.

„Zusammen mit Still Not Bitten die letzten zwei Episoden von Telltale’s The Walking Dead für die Fans fertigzustellen, war ein großartiges Erlebnis,“ sagt Ian Howe, CEO von Skybound Games. „Wir möchten uns bei ihnen dafür bedanken, dass sie Clementines Geschichte unbedingt abschließen wollten. Wir sind auch froh, dass die Fans Skybound Games mit offenen Armen willkommen geheißen haben, als es uns darum ging, eine Story angemessen abzuschließen, die vielen Menschen sehr am Herzen liegt.“

Bis heute hat Telltale’s The Walking Dead weltweit mehrere Millionen Episoden verkauft und über 100 Game of the Year Awards gewonnen. Außerdem wurde die Serie mit zwei BAFTA Video Game Awards für Best Story ausgezeichnet.

The Final Season (Episode 1-4) ist digital für die oben genannten Plattformen für 19.99€ verfügbar. Retail-Versionen für Konsole sind nun ebenfalls bei den großen Händlern und im Skybound Shop erhältlich (für 29,99€ auf PS4 und Xbox One und 39,99€ auf Switch). Besitzer eines Season Pass erhalten Episode 4 automatisch.