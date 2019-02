Skullgirls 2nd Encore erscheint für Switch und Xbox One

Skybound Games hat heute angekündigt, dass Skullgirls 2nd Encore diesen Frühling digital für Nintendo Switch und Xbox One erscheinen wird. Auf Skybound.com können ab sofort außerdem limitierte Nintendo Switch-Editionen und Box-Versionen vorbestellt werden.

Skullgirls ist ein schnelles 2D Fighting-Spiel, bei dem der Spieler die Kontrolle über knallharte Helden in einer außergewöhnlichen Dark-Deco-Welt übernimmt. Der Titel wurde von Lab Zero Games entwickelt und stellt die moderne Version eines klassischen Arcade-Fighters mit hochauflösenden Handzeichnungen dar.

Die Skullgirls 2nd Encore Limited Edition Nintendo Switch Box umfasst:

Eine Skullgirls Encore Switch-Cartridge mit allen bisherigen DLCs

Einen Skullgirls Skin für den Switch-Controller

Den Original-Soundtrack von Skullgirls komponiert von Michiru Yamane, auf einer brandneuen 12”-Schallplatte

Skullgirls ist während der PAX East in Boston diesen März am Stand von Skybound Games auf der Nintendo Switch anspielbar. Nähere Informationen zur digitalen Veröffentlichung auf Switch und Xbox One werden in den kommenden Wochen folgen.

Weitere Details sind auf Skybounds offiziellem Blog zu finden.