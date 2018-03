Side-Scroller im Retro-Look – Blazing Chrome angekündigt

Dotemu (Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Windjammers) kündigte heute eine völlig neue Abteilung seines Unternehmens an – The Arcade Crew. Diese neue Abteilung widmet sich der Produktion und Veröffentlichung von neuen Titeln aus kleinen Kreativteams und steht kurz davor, ihr in diesem Jahr ihr erstes Spiel zu veröffentlichen – Blazing Chrome, ein Side-Scrolling-Action-Spiel des brasilianischen Entwicklers Joymasher.

Es ist Zeit, etwas Chrom in Brand zu setzen

In Blazing Chrome regieren militante Computer mit ihrer künstlichen Intelligenz über die Erde, während die Menschen entbehrlich geworden sind und es ihnen an Macht, Prestige oder Status unter ihren Machthabern mangelt. Entscheiden Sie sich für Mavra, einen superbösen menschlichen Widerstandssoldaten, oder Doyle, den ebenso groovigen wie tödlichen aufständischen Roboter. Als dann eine kleine Gruppe von Rebellen beschließt, ihre Unterdrücker zu stürzen, führt dies zu schweren Verlusten und einer Unmenge von rasanten Aktionen, bei denen das Zerstören von Robotern mit mächtigen Waffen das Einzige ist, was zwischen Ihnen und Ihrer Freiheit steht. Blazing Chrome wird von Klassikern wie Metal Slug und Contra inspiriert.

„Wir sind kein weiteres Indie-Label“

„Die Arcade Crew profitiert von einem bestehenden Entwicklungs- und Produktionsbedingungen innerhalb von Dotemu, hat aber eine andere Strategie, die sich auf die Produktion und Veröffentlichung neuer Spiele konzentriert – während Dotemu seine Kernstrategie beibehalten wird und geliebte und bekannte Franchiseunternehmen aus der Vergangenheit erfolgreich wiederbelebt“, erklärt CEO Cyrille Imbert. „Somit sind wir kein weiteres Indie-Label.“

Weitere Infos zum Spiel folgen demnächst!