Shift Happens Goldstatus und baldiger Releasetermin bestätigt

Das Spiel Shift Happens ist nun schon einige Zeit als Early Access Titel im Steamstore erhältlich und hat durch und durch positive Wertungen erhalten, auch wenn es keine 100 Leute bewertet haben, sind die Wertungen eindeutig und wir können dies auch bestätigen. Ein tolles Spiel, welches viel für die gute Laune parat hält.

„Das Datum steht. Shift Happens ist wirklich direkt um die Ecke. Und es steht bereit, die gespaltene Welt wieder zu einen. Menschen zusammenzubringen, die verfeindet sind. Vor einem Bildschirm. Gemeinsam. Denn Shift Happens spielt man am Besten zusammen im Co-Op. Zusammen mit einem guten Freund (Oder einem Feind, der dann hoffentlich zum Freund wird).

Eigentlich für 2016 angesetzt haben sich die Entwickler Klonk Games ein wenig mehr Zeit für den Feinschliff genommen, um eine absolut herausragende Co-Op-Erfahrung zu schaffen. Und das Warten hat sich definitiv gelohnt: Schon bald werden Spieler dieses einzigartige Erlebnis purer Freude genießen dürfen. Gemeinsam mit den beiden Hauptcharakteren Bismo und Plom.

Shift Happens ist (Moment! Korrektur! War!) für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 in Entwicklung und finanziell durch den FilmFernsehFonds Bayern unterstützt.“

So genug gequatscht, Shift Happens wird weltweit am 22. Februar 2017 final veröffentlicht.

Steamstore