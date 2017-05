Sherlock Staffel 4 – FreeTV-Premiere und DVD/Blu-ray Release

Falls ihr noch keine Pläne habt für die Pfingstabende, dann haben wir die Idee für euch! Denn die vierte Staffel der großartigen Serie Sherlock läuft am 04. Juni auf dem Sender ARD an. Den Startschuss macht die erste Folge der vierten Staffel „Die sechs Tatchers“ am 04. Juni um 21:45 Uhr. Folge zwei „Der lügende Detektiv“ folgt am Tag darauf um 21:45 Uhr und „Das finale Problem“ wird am 11. Juni um 21:45 Uhr ausgestrahlt.

Die DVD und Blu-ray Sherlock Staffel 4 erscheint am 12. Juni. Dabei wird die DVD ca. 17,99 Euro kosten und die Blu-ray 19,99 Euro.

>> Eine Manga-Reihe basierend auf der Sherlock Serie findet ihr im Carlsen Shop. Die Review zum ersten Band „Sherlock: Ein Fall von Pink“ findet ihr HIER.

Dies hier ist der offizielle zweite Trailer zur vierten Staffel.