Shakes & Fidget feiert 10. Geburtstag!

Das MMORPG Shakes & Fidget feiert diese Woche seinen 10. Geburtstag! Bereits seit 2009 streifen RPG-Fans durch die verrückte Fantasywelt, säubern düstere Dungeons, schließen sich in Gilden zusammen oder bauen ihre eigene Festung. Entwickler Playa Games feiert das runde Jubiläum des Cross-Plattform-MMOs gebührend mit vielen besonderen Aktionen. Außerdem steht die runderneuerte Remastered-Version ab dieser Woche allen Spieler auf allen Plattformen zur Verfügung.

Shakes & Fidget Remastered

Vor zwei Jahren startete Playa Games das ehrgeizige Projekt, Shakes & Fidget grundlegend zu modernisieren. Keine leichte Aufgabe, gibt es das Online-RPG doch inzwischen für viele verschiedene Plattformen wie Browser, Steam, iOS und Android. Zum 10. Geburtstag ist die Umstellung auf die Remastered-Version nun abgeschlossen. Ab dieser Woche kommen Spieler auf allen Plattformen in den Genuss des generalüberholten Spiels. Dazu gehören unter anderem hochauflösende Grafiken, ein intuitives und modernes Interface-Design, neue, handgezeichnete Grafiken, der Wechsel von Flash auf WebGL und Unity-Engine und eine komplette Neuvertonung mit vielen bekannten Hollywood-Synchronsprechern.

Geburtstag? Geschenke!

Neben der abgeschlossenen Umstellung auf die Remastered-Version feiert Shakes & Fidget das Jubiläum mit nicht weniger als 10 ganz besonderen Neuerungen und Aktionen: Im neuen „Dauerschleife der Idole“-Dungeon können Spieler erstmals ihre Fähigkeiten mit berühmten YouTubern messen. Der Schmied bietet als zusätzlichen Service jetzt das Umarbeiten epischer Gegenstände an und verleiht ihnen damit ein ganz neues Aussehen. Tief versteckt in der Mine wartet ein ganz besonderer Gegenstand auf die Abenteurer: Wird er gefunden, zeigt der Heilige Gral fortan noch zu entdeckende Gegenstände für das Sammelalbum der Akribie an. Um in den Besitz des Grals zu gelangen, müssen Spieler die Stufe 85 erreicht haben und mindestens 1.000 Gegenstände in ihrem Album haben. Spieler können außerdem 10 zusätzliche, verrückte Achievements erringen, 10 epische Geburtstags-Gegenstände ergattern, gegen 100 neu gemalte Gegner antreten oder sich in Fidgets neu gestaltetem Zauberladen umsehen. Zu guter Letzt finden vom 21. bis 23. Juni alle Events gleichzeitig statt! Das bedeutet mehr Erfahrung, mehr epische Gegenstände für Spieler ab Level 50, mehr Gold und 20 Prozent mehr Pilze beim Pilzdealer.

Weitere Infos zum Geburtstagsupdate von Shakes & Fidget gibt es im offiziellen Forum unter https://forum.sfgame.de/showthread.php?t=79888.