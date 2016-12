Shadow Tactics: Blades of the Shogun ist erschienen

Shadow Tactics: Blades of the Shogun ist ab sofort für Windows PC, Mac und Linux erhältlich. Das lang erwartete Spiel von Mimimi Productions und Daedalic Entertainment bringt das beliebte Echtzeit-Taktik Genre zurück. Das wunderschöne und detailliert dargestellte Setting des historischen Japan kreiert eine fesselnde Atmosphäre. Kontrolliere fünf gleichzeitig spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, um herausfordernde Missionen zu meistern. In der Regel wird Heimlichkeit der Schlüssel zum Erfolg für Meisterstrategen sein, um eine Mission erfolgreich zu beenden. Für jede Mission gibt es verschiedene Lösungen, die unterschiedliche Spielstrategien und Ansätze unterstützen. Spieler können für bestimmte Handlungen in-game Trophäen sammeln, beispielsweise wenn sie besonders schnell oder im Verborgenen handeln. Es ist schwer, die wachsame KI zu schlagen – wäge daher jeden Schritt genau ab.

Johannes Roth, Gründer und CEO von Mimimi Productions sagt: “Wir sind überglücklich und stolz, heute Shadow Tactics: Blades of the Shogun zu veröffentlichen. Weit mehr als 30.000 Menschen haben die kostenlose Demo gespielt und das Feedback der Community war überwältigend. Es scheint als hätten viele Menschen dort draußen auf ein Spiel wie dieses gewartet und wenn wir ihnen mit Shadow Tactics eine gute Zeit bereiten können, haben wir unser Ziel erreicht.”

Shadow Tactics: Blades of the Shogun ist ab sofort als Steelbox und Collector’s Edition im deutschen Handel sowie ab 18:00 Uhr für 39,99 € digital auf Steam und auf GOG erhältlich.

Im Frühjahr 2017 erscheint Shadow Tactics: Blades of the Shogun für PS4 und Xbox One.