Serious Sam Collection für Konsolen im Anmarsch

Wie es aussieht, schickt sich Serious Sam an und stattet aktuellen Konsolen einen Besuch ab. Hinweise dafür liefert die Prüfstelle PEGI, die eine Serious Sam Collection listet.

Nachdem die Amerikanische Prüfstelle ESRB bereits die Serious Sam Collection erwähnte, gesellt sich dann mit der PEGI auch Europa dazu. Demnach soll die Serious Sam Collection für Xbox One und Playstation 4 erscheinen.

Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, aber die wird wohl in Kürze folgen. All zu abwegig ist ein Erscheinen der Serious Sam Collection auf aktuellen Konsolen ohnehin nicht. Sie würde gut ins momentan gängige Schema der HD-Neuauflagen passen. Die Arbeiten hielten sich wohl auch in Grenzen, da bereits eine Collection für PS3 und Xbox 360 erschien, die die Spiele Serious Sam 1, Serious Sam 2, Serious Sam 3 BFE und Serious Sam Double D XXL enthielten.

