Sennheiser GSP 550: Gaming-Genuss dank intensivem Klang und Komfort

Gaming-Genuss dank intensivem Klang und Komfort Sennheiser präsentiert das Gaming-Headset GSP 550 mit 7.1 Surround Sound

Die Spielwelt wird größer, die Klangerfahrung intensiver: Das neue GSP 550 von Sennheiser schafft durch realistischen Surround Sound ein völlig neues Gaming-Erlebnis. Das High-End-Headset des Audiospezialisten bietet dank offenem Kopfhörerdesign und packendem 7.1 Dolby Surround Sound einen unglaublich natürlichen und originalgetreuen Klang, der den Spieler komplett in sein Spiel eintauchen lässt. Verbesserte Mikrofonleistung, erhöhter Tragekomfort sowie eine außergewöhnliche Strapazierfähigkeit runden das perfekte Spielgefühl ab. Mit einer perfekten Kombination aus HiFi-Klang und 7.1 Dolby Surround Sound steht das GSP 550 wie kein anderes Gaming Headset für ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Dank dem von Sennheiser entwickelten offenen Kopfhörerdesign sorgt es für ein natürliches Klangbild, das durch hervorragende Klarheit in den Höhen und einen verbesserten Bassbereich brilliert. 7.1 Dolby Surround Sound schafft passend dazu eine deutlich detailreichere Klangkulisse und über speziell positionierten Lautsprecher in den Ohrmuscheln wird der Schall direkt in die Ohren geleitet. So kann der Spieler die Spielwelt noch intensiver erleben.

Das GSP 550 Gaming-Headset wird mit einem eleganten und intuitiven Surround-Dongle verbunden, über den sich das Klangerlebnis mit einem einzigen Klick auf die Dolby-Taste optimieren lässt – ein schneller Wechsel zwischen Stereo- und Surround Sound. Mit der PC-Software kann der Nutzer das Klangerlebnis durch die Auswahl verschiedener Surround-Sound-Modi an seine Vorlieben weiter anpassen, dazu kommen vier verschiedene Equalizer-Einstellungen für Gaming, E-Sport und Musik sowie eine Off-Einstellung für ein neutrales Klangbild.

„Dank des Surround-Dongles lässt sich das GSP 550 mühelos an die Bedürfnisse der Spieler anpassen, über die intuitive Sennheiser-Software sind auch detaillierte Klangeinstellungen möglich“, erklärt Andreas Jessen, Head of Product Management Gaming, Sennheiser Communications A/S. „Natürlich wissen wir, dass eine blitzschnelle, intuitive Steuerung für ambitionierte Spieler unerlässlich ist. Daher haben wir die Benutzeroberfläche weiter optimiert, sodass der Spieler mit einem Knopfdruck schnell zwischen Stereo- und Surround Sound wechseln kann.“

Hervorragender Komfort, auf echte Gamer zugeschnitten

Egal wie lange die Session dauert: das GSP 550 sitzt perfekt am Kopf, durch das offene Design bleibt der Ohrbereich angenehm kühl. Das moderne und stabile Metallscharnier verleiht den Hörmuscheln durch seinen zweiachsigen Mechanismus mehr Bewegungsfreiheit. Dieses flexible System lässt sich sowohl auf schmale als auch auf breite Gesichtsformen einstellen und sorgt so für die perfekte Passform. Für eine optimale Abstimmung auf verschiedene Kopfgrößen hat Sennheiser im Hörerbügel ein Feature zur Anpassung des Anpressdrucks verbaut, sodass das Headset perfekt am Kopf anliegt, ohne dabei zu eng zu sein. Die Ohrmuscheln sind mit ergonomisch geformten Ohrpolstern überzogen, die durch weiches und atmungsaktives Material für zusätzliche Belüftung sorgen.

Klare Kommunikation – auch im Zentrum der Action

Das GSP 550 verfügt über ein modernes Mikrofon in Broadcasting-Qualität mit hochwertiger Lärmreduzierung, kristallklare Kommunikation ist somit garantiert. Per Software kann der Spieler auf drei verschiedenen Stufen wählen, wie viel er von seiner eigenen Stimme hören will. Das Mikrofon kann durch das Anheben des Mikrofonarms schnell stummgeschaltet werden, ein Regler an der Ohrmuschel ermöglicht außerdem eine bequeme Lautstärkeeinstellung im Spiel.

Robust genug, um jede Herausforderung anzunehmen

Als Sennheiser Gaming-Headset wurde das GSP 550 mit hochwertigen Materialien und der Strapazierfähigkeit gebaut, die jeder Gamer braucht. Das solide Metallscharnier ist für den langfristigen Einsatz wie gemacht, austauschbare Ohrpolster, Kabel und Abdeckplatten sowie eine zweijährige internationale Garantie sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Das GSP 550 ist ab Ende Oktober 2018 zum empfohlenen Preis von 249 Euro verfügbar – und sorgt mit außergewöhnlichem Klang für ein reales Spielgefühl mit noch mehr Spannung.