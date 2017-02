Semispheres – Kannst du zwei Welten vereinigen?

Vivid Helix eröffnet uns den Release zu Semispheres. Hierbei handelt es sich um ein Indie Game. Interessant ist sicherlich die musikalische Grundlage, den niemand anderes als Sid Barnhoorn, der Komponist der sich schon für „Antichamber“ und „The Stanley Parable“ dahingehend verantwortlich zeichnete, ist auch hier an Bord.

Das Spiel hat im Kern eine zweigeteilte Realität, aus der sich die Herausforderungen entwickeln. In einem zweifarbigen Stil aus warmen Blau- und Orangetönen gehalten, will das Spiel die Wiedervereinigung zweier paralleler Welten erreichen.

„Ich freue mich sehr, dass endlich jeder Semispheres spielen kann. Von der ersten Grundidee, die ich beim Ludum Dare Game Jam als Prototyp im August 2014 entwickelt habe, bis zu dem, was die Spieler jetzt erleben können – der gesamte Entwicklungsprozess war eine wunderbare Erfahrung“, so Radu Muresan, Designer von Semispheres. „Jetzt endlich ist meine Vision Wirklichkeit geworden, eine Vision, die ich vor fast drei Jahren hatte. Mit allem, was ich mir gewünscht habe – samt minimalistischem Stil, dem wunderbaren Soundtrack von Sid Barnhoorn: all das repräsentiert genau das, was ich für Semispheres wollte und findet die perfekte Balance zwischen Entspannung und Anspannung.“