SEGA Mega Drive Classics: Ab Winter auch für Nintendo Switch erhältlich

SEGA MEGA DRIVE CLASSICS ERSCHEINT FÜR NINTENDO SWITCH

Umfangreiche Retro-Spielesammlung ab Winter im Handel erhältlich!

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung für PlayStation 4 und Xbox One in diesem Jahr, kündigt SEGA Europe Ltd. nun auch die geplante Veröffentlichung der SEGA Mega Drive Classics mit brandneuen Funktionen für Nintendo Switch an.



Auf den Spuren der erst kürzlich angekündigten SEGA AGES-Spiele und mit einer Veröffentlichung pünktlich zur kommenden Tokio Gaming Show, erscheinen die besten SEGA-Klassiker nun auch für die transportable Konsole Nintendo Switch. Retro-Fans erhalten nun endlich die Gelegenheit, die beliebte SEGA Mega Drive Classics-Sammlung auf ihrem Weg zur Schule oder zur Arbeit, in der Mittagspause oder einfach jederzeit und überall zu genießen. Die SEGA Mega Drive Classics-Sammlung beinhaltet über 50 Top-Hits aus zahlreichen Genres: Arcade-Action, Shooter, Beat’m Ups, Geschicklichkeits- und Puzzle-Spiele – großartige Perlen der Vergangenheit mit modernen Zusatzfunktionen. Switch-Spieler können im lokalen Splitscreen-Koop-Modus zudem gegeneinander antreten und dabei jedes Joy-Con individuell einsetzen. Funktionen wie Online-Multiplayer, Errungenschaften, Spiegel-Modus, Rewind und Savegames sind auch in der Auflage für Nintendo Switch enthalten.