Sea of Thieves – 4K Gameplay Walkthrough von der E3

Auf seiner E3 Pressekonferenz hat Microsoft neues Gameplaymaterial zu Sea of Thieves gezeigt. Nachdem wir bereits im vergangenen Jahr auf der Gamescom einen ersten Blick in die Kämpfe zwischen verschiedener Schiffe werfen durften und dabei mächtig Spaß hatten war es nun die perfekte Gelegenheit um zu zeigen was das Spiel zu bieten hat um die Spieler langfristig zu fesseln.

In dem Gameplay Walkthrough wird gezeigt wie wir gesunkene Schiffe und eine Insel nach Schätzen durchsuchen und diese versuchen zu verteidigen. Sea of Thieves wird Anfang 2018 exklusiv für Xbox Konsolen und PC erscheinen.