SCUM: Launch mit 50.000 Spielern gleichzeitig

SCUM erreicht bei seinem Launch in den Early Access auf Steam bis zu 50.000 Spieler gleichzeitig. Der Überwältigende Erfolg des neue Battle Royale / Survival Titels bringt aber auch Probleme mit sich.

Das Team von Devolver Digital ist mit ihrem neuen Titel SCUM auf den Battle Royale Zug aufgesprungen. Auf Twitter berichtete der Publisher das ihnen mit dem neuen Spiel der Erfolgreichste Start der Firmengeschichte gelungen ist. Entwickelt wurde das Spiel von Gameprise und Croteam. Über 50.000 Spieler gleichzeitig sollen sich beim Launch in das Spiel eingeloggt haben, damit befand man sich auf Steam in Augenhöhe mit Grand Theft Auto 5. Mit so einem großen Ansturm habe man aber wohl nicht gerechnet, weshalb es am Launch Tag zu Serverproblemem und Probleme mit dem Matchmaking kam.

SCUM, the supermax survival game from @Gamepires, is now available on Steam Early Access! Welcome to SCUM Island: https://t.co/FkNnXluLIe pic.twitter.com/c2TKvvXhw5 — Devolver Digital (@devolverdigital) August 29, 2018

Auf Basis der Unreal Engine 4 soll SCUM Top Moderne Grafik und Skalierbarkeit bieten. Im Spiel selbst werdet ihr als Sträfling auf eine Insel ausgesetzt und in einen blutigen Überlebenskampf geworfen. Neben den typischen Shooter Elementen, bietet das Spiel auch umfangreiche Crafting Möglichkeiten.

Der neue Battle Royale Hit SCUM ist ab sofort für 16,79 Euro über den Steam Early Access erhältlich. Eine spätere Umsetzung für Konsolen soll folgen.

Quelle: Twitter