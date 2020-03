Saints Row IV Re-Elected erscheint heute für Nintendo Switch!

Deep Silver veröffentlicht mit Saints Row IV Re-Elected heute das perfekte Spiel für …erm… unterwegs. Das von Kritikern weltweit gefeierte Saints Row IV Re-Elected für Nintendo Switch ist ausgerüstet mit 25 Erweiterungen und bietet zahlreiche Stunden actiongeladenes Gameplay.

Die Geschichte der Third Street Saints wird auf einen Level gehoben, der nicht mehr von dieser Welt ist. Der Boss der Saints wurde zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt und mit der Aufgabe betraut, die Welt vor einer Alien-Invasion zu retten. Das ist so irre, das muss man erlebt haben, um es zu glauben!

Entwickler Deep Silver Fishlabs hat die Portierung dieses Klassikers für Nintendo Switch umgesetzt. Saints Row IV Re-Elected läuft flüssig bei nativen 720p im Handheld-Modus und 1080p in der Station. Spieler können eine dynamische Auflösung wählen, um stabile 30fps zu erhalten. In diesem Fall schaltet die Auflösung automatisch um, damit gameplay-intensive Situationen bei stabilen 30fps optimal dargestellt werden.

Das beliebte Gyro Aiming-Feature für Switch wird in der digitalen Version zum Start enthalten sein, während alle Besitzer der Box-Version diese Funktion mit dem Day1-Update erhalten. Diese Funktion kann gemäß der Vorlieben des Spielers jederzeit aktiviert und wieder abgestellt werden.

Story:

In Saints Row:IV- Re-Elected geschieht das Unfassbare: Der Obermuckel der Saints wird Präsident der Vereinigten Staaten. Was könnte Saints Row IV jetzt noch abgedrehter machen?

Richtig, eine krasse Alien-Invasion! Die Saints landen in einer bizarren Steelport-Simulation. Mit zahlreichen neuen und alten Buddies an der Seite, einem gigantischen Arsenal von Superkräften gilt es nun, die Menschheit aus den Fängen des Ober-Aliens Zinyak zu befreien. Frei nach dem Motto: „Escape or die tryin‘“ ist es an den Spielern, die Saints aus ihrem Dilemma zu befreien und die Welt zu retten… wenn man das so nennen möchte.

Entwickler Volition schickt die Third Street Saints direkt aus der Crackhölle erst ins Penthouse und dann ins Weiße Haus. Und jetzt ist es an den Spielern, die Welt in diesem ultimativ epischen, legendären und erstmals auf Nintendo Switch spielbaren Open-World-Game vom üblen Zinyak und seinen gemeinen Schergen zu befreien.

Features:

Der amerikanische Traum – Spiele als Präsident der Vereinigten Staaten in einer länder-, raum- und zeitübergreifenden Story. Es liegt an Dir, die Welt zu befreien – jetzt zum ersten Mal auf Nintendo Switch.

Mega-Superheld – Springe über Gebäude. Töte Leute nur mit deiner Geisteskraft. Stürme durch Panzer. Das sind nur einige der Kräfte, die du bei deinem Auftrag nutzen kannst.

Alien-Spielzeuge der Vernichtung – Nutze eine beeindruckende Auswahl an Fahrzeugen und Waffen… FÜR DIE WISSENSCHAFT!

Angepasste Waffen, angepasstes Chaos – Du hast deinen Charakter angepasst. Du hast deine Klamotten angepasst. Jetzt kannst du deinen Look mit dem völlig neuen Anpassungssystem für Waffen vervollständigen.

Dynamisches Duo – Koopmodus mit nahtlosem Drop-in und Drop-out ist ein Saints Row Standard, der noch verbessert wurde. Das einzige, was besser ist als ein niederträchtiger Präsident mit Superkräften, sind zwei davon.

Fully Re-Elected – Saints Row IV Re-Elected beinhaltet 25 beeindruckende Erweiterungen, darunter das Dubstep-Gun-(Remix)-Paket, das Presidential-Paket, das Commander-In-Chief-Paket und die zwei gefeierten Story-Erweiterungen „Enter The Dominatrix“ und „How The Saints Save Christmas“.