Die Engländer sind schuld! Zumindest wenn es um die Neuauflage des Klassikers von 2006 geht. Und damit kommt actiongeladenes Material auf den Schirm.

Rogue Trooper Redux ist die Neu-Auflage des damals beliebten taktischen Third-Person-Shooters von 2006, der auf der Comicreihe 2000 AD basiert. Story: Nu-Earth befindet sich im Kriegszustand. Die GIs sind genmanipulierte Soldaten der Souther, welche sich im Krieg mit den Northern befinden. Durch einen Verrat aus eigener Reihe, werden die GIs bis auf einen einzigen dezimiert. Dieser versucht nun den Verräter ausfindig zu machen. Hilfe erhält er von seinen drei körperlich toten Freunden Gunnar, dessen Biochip er in seine Waffe integriert hat, von Helm, dessen Chip er in seinen Helm integriert und der ihn mit Informationen versorgt, sowie von Bagman, dessen Chip er in seinen Rucksack eingebaut hat und der für ihn neue Gegenstände aus Altmaterial, basteln kann, welches der Spieler unterwegs aufsammelt.

Der Trailer “7 Reasons to Revisit Nu-Earth” zeigt, was den Klassiker von 2006 damals so erfolgreich machte und wodurch Rogue Trooper Redux noch besser wird, sowohl für Fans als auch Neueinsteiger.

Eine BAFTA nominierte Story: Eine authentische Adaption des berühmten Sci-Fi Comics 2000 AD, der von Krieg, Verrat und Rache erzählt. Überarbeitete Grafik: Beeindruckende HD-Optik, komplett überarbeitete Charaktere, Waffen und Fahrzeuge, neue Spezialeffekte und vieles mehr.

Ikonische Comicbuch-Charaktere: Lieblinge der Fans wie Gunnar, Venus Bluegenes und der Traitor General sind mit überarbeiteten Charaktermodellen an Bord.

Zeitlose taktische Kämpfe: Mit einem gut gefüllten Waffenarsenal und zahlreichen taktischen Optionen kann der Spieler die Kampagne ganz in seinem eigenen Stil bestreiten.

Neues dynamisches Deckungssystem: Spieler können jetzt geschmeidiger in Deckung gehen, um Gegner noch effektiver auszuschalten.

Neue Gamepad-Steuerung: Das neue Gamepad-Layout wurde für eine moderne Spielerfahrung optimiert.

Neue Schwierigkeitsgrade und Trophäen/Achievements: Neueinsteiger können jetzt auf “Leicht” die Welt von Rogue Trooper Redux erkunden, während auf jene, die nach einer richtigen Herausforderung suchen, der Modus „Legend“ wartet. Außerdem gibt es neue Trophäen auf PS4 und neue Achievements auf Xbox One und PC.

Rogue Trooper Redux verfügt über eine spannende Story-Kampagne und abwechslungsreiche Online-Modi. Das Spiel erscheint wie geplant am 17. Oktober für 24.99 € für PlayStation 4, Xbox One und PC. Eine Version für Nintendo Switch wird folgen.