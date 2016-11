Rocket League: Die Teams für die Finals stehen nun fest!

Die Weltmeisterschaft von Rocket League aus dem Hause Psyonix geht in die zweite Runde.

Nachdem iBuyPower die letzte Weltmeisterschaft gewinnen konnte, stehen dieses Jahr andere Teams an der Spitze der Tabelle. Wie letztes Jahr kämpfen die jeweils vier besten Teams aus Nord Amerika und Europa um den Pokal und das Preisgeld von insgesamt 125000 Dollar.

Wenn ihr die aktuelle Tabelle und die Spielpläne sehen möchtet, könnt ihr einfach auf die Offizielle Esports Seite von Rocket League gehen, dort sind alle Informationen sehr übersichtlich aufgelistet.

Die Tickets für das Finale am 3 und 4 Dezember 2016 in Amsterdam waren sehr begehrt und in wenigen Tagen restlos ausverkauft, die Spiele kann man jedoch per Stream auf Twitch mitverfolgen und somit von Zuhause aus mitfiebern.

Quelle: Rocket League