ROCCAT Horde AIMO

ROCCAT präsentiert mit Horde AIMO ist das neueste Produkt der AIMO-Beleuchtungsserie und setzt einen neuen Maßstab im Bereich Keyboards. Mit den komplett neu entwickelten Membranical® Tasten kombiniert Horde AIMO die Stärken der mechanischen mit dem geräuschlosen, soften Tastenanschlag von Standard-Gaming-Tastaturen für ein ganz neues

Maß an Präzision in diesem Bereich. Gleichzeitig bietet die Horde AIMO eine bisher unerreichte Anpassbarkeit mit Quick-Fire-Makrotasten, einem konfigurierbaren Tuning-Rad mit Windows 10 Dial-Unterstützung plus einstellbarer Multi-Zonen-RGB-Beleuchtung in 16,8 Mio. Farben. Die Horde AIMO ist die zurzeit leistungsstärkste Rubber-Dome-Tastatur auf dem Markt.

Membranical® repräsentiert das Beste aus den zwei Welten der Standard- und der mechanischen Tastaturen. Für den präzisesten und direktesten Auslösepunkt im Bereich der Standard-Gaming-Tastaturen wurde die Eingabeverzögerung jedes Tastenanschlags extrem reduziert. Gleichzeitig bietet die Tastatur ein rasantes und dennoch leises Tippgefühl. Für treffsicheres, ungetrübtes Gaming sind die mittelhohen Tasten in ihrer Form den Fingerkuppen angepasst, was die Unterscheidung der einzelnen Tasten erheblich verbessert.

Das voll programmierbare Tuning-Rad und die entsprechenden Multimediatasten ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Steuerung von Beleuchtung, Helligkeit, dpi, Lautstärke und mehr. Alles kann auf die individuellen Bedürfnisse jedes Spielers eingestellt werden. Das Tuning-Rad dreht sich 360° vollkommen frei und verfügt über klar definierte, spürbare Einraststufen, was akkurate Steuerung on-the-fly ermöglicht. Das Tuning-Rad ist zudem kompatibel mit der Windows 10 Dial-Funktion – somit ist Horde AIMO die erste Tastatur, die dieses Feature bietet.

Ausgestattet mit AIMO, dem brandneuen ROCCAT-Beleuchtungssystem entstehen eindrucksvolle Beleuchtungsszenarien ohne jeglichen Konfigurationsaufwand. Für ein völlig neues Next-Generation-Erlebnis wächst die AIMO-Funktionalität exponentiell mit der Anzahl der verbundenen AIMO-fähigen Geräte, welche intuitiv und organisch auf Benutzereingaben reagieren. Nach Kone AIMO und Khan AIMO ist Horde AIMO das dritte Produkt dieser Serie, weitere Produkte werden

folgen.

Fünf Quick-Fire-Makrotasten befinden sich links neben dem Haupttastenfeld der Horde AIMO und sind mühelos zu erreichen. Die deutlich geringere Höhe macht diese Tasten unverwechselbar und verhindert ungewollte Anschläge. Mit nur 5,0 ms lösen diese Tasten blitzschnell aus, noch schneller als die restlichen Tasten. Generell reagieren die Horde AIMO-Tasten bis zu 44% schneller als herkömmliche Tasten und liefern dabei höchste Genauigkeit.

Horde AIMO ist zudem voll kompatibel mit dem ROCCAT Swarm Treibersystem, mit dem der Spieler die Tastatur komplett an seine persönlichen Vorlieben anpassen kann.

„Horde AIMO ist für die Fans von traditionellen Keyboards die beste Wahl. Aus meiner Sicht gibt es keine Tastatur, die sich so knackig und präzise anfühlt und gleichzeitig so viele Möglichkeiten für die individuelle Anpassung bietet.“, sagt René Korte, Gründer & CEO von ROCCAT.

ROCCAT Horde AIMO ist ab sofort in den Farben Schwarz, Grau und Weiß in allen bekannten Einzelhandelskanälen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 99,99 Euro erhältlich.