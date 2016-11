Rise of the Tomb Raider: PS4 Pro-Technik-Video

In einem Technik Video von Square Enix werden die optischen Upgrades von Rise of the Tomb Raider demonstriert. Unter anderem werden Texturen in der Ferne früher komplett geladen, sowie auch Hardware Tesselation unterstützt.

Die Playstation 4 Pro erscheint am 10. November 2016 im Einzelhandel zum Preis von 399€. Für die neueste Playstation Konsole werden noch 30 weitere Titel in einer verbesserten Variante erhältlich sein, wie zum Beispiel Rise of the Tomb Raider in der 20 Jahre Jubiläums-Edition.