Riot Games kündigt kostenloses strategisches Kartenspiel an

Riot Games, Entwickler und Publisher von League of Legends (LoL) hat mit „Legends of Runeterra“ (LoR) ein kostenloses strategisches Kartenspiel bekannt gegeben, das im Universum von League of Legends angesiedelt ist und 2020 für PC und Mobilgeräte veröffentlicht wird. Ab sofort sind Vorregistrierungen möglich. Ab sofort sind Vorregistrierungen möglich.

Die Karten in LoR basieren nicht nur auf den aus LoL bekannten Champions, sondern auch auf neuen Charakteren und Verbündeten aus den verschiedenen Regionen von Runeterra, die alle ganz eigene Effekte und strategische Vorteile mit sich bringen. Das Herzstück von LoRs Gameplay ist der dynamische Kampf, bei dem sich die Spieler rundenweise abwechseln – und nur wer Können, Kreativität und Köpfchen beweist, wird sich den Sieg sichern können. In LoR stehen den Spielern mehrere Wege offen, um Karten zu erhalten. Dazu zählen solide kostenlose Optionen und die Möglichkeit, jede Karte direkt mit im Spiel verdienter oder gekaufter Währung zu erwerben.

„Wir im LoR-Team lieben Kartenspiele einfach, deshalb kennen wir die Probleme des Genres nur zu gut. Oft sind gute Karten zu teuer oder der Zufallsfaktor spielt eine zu große Rolle oder man spielt einfach ständig gegen dieselbe Art von Deck. Darunter leidet der Spielspaß ziemlich schnell. Wir haben lange darüber nachgedacht, was wir anders machen können. Jetzt haben wir die Gelegenheit, das Genre umzukrempeln, und können beibehalten, was gut funktioniert, verbessern, was nicht rundläuft, und unsere eigenen Kniffe mit einbringen“, sagte Jeff Jew, der leitende Produzent von Legends of Runeterra. „Wir haben unter Hochdruck daran gearbeitet, das beste Kartenspiel zu entwickeln, das wir uns vorstellen konnten – und wir hoffen, dass es den Spielern auch gefällt. Wir freuen uns schon darauf, den Spielern zu zeigen, was wir momentan haben, und wollen unbedingt ihr Feedback hören!“

Die Spielphilosophie von Riot Games baut auf einem besonderen Live-Service in Kombination mit außergewöhnlichen Spielerfahrungen auf. Dementsprechend wird die Spielbalance von LoR regelmäßig durch Aktualisierungen und neue Inhalte angepasst, damit das Metaspiel immer dynamisch bleibt und die Spieler stets mit ihren Karten experimentieren können. Als aufregender neuer Vorstoß nach Runeterra baut LoR auf der Welt auf, die innerhalb von zehn Jahren in League of Legends erschaffen wurde, und wird Spieler noch tiefer in die Spielwelt eintauchen lassen, die sie bereits kennen und lieben.

Ab sofort können sich Spieler vorab für PC und über den Google Play Store für Android-Geräte auf der Webseite von Legends of Runeterra registrieren. Wer sich vorab registriert, hat die Chance, per Early Access noch vor der offiziellen Veröffentlichung 2020 zu spielen und dann zum Start des Spiels einen exklusiven Poro-Begleiter zu erhalten.

Weitere Details über Legends of Runeterra findest du auf der Webseite.