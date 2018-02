Rezension – Star Wars Comic Kollektion Band 31 „Jabba der Hutt“

Im mittlerweile 31sten Band der Star Wars Comic Kollektion aus dem Hause Panini widmen wir uns der wohl schleimigsten Figur aus dem Star Wars Universum: Jabba der Hutt.

Über die Panini Star Wars Comic-Kollektion

Diese außergewöhnliche Comic-Kollektion präsentiert zum ersten mal die besten Storys der Star Wars-Saga kompakt im edlen Hardcoverformat. Erlebt sowohl die Rebellionshelden um Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca und Co., als auch deren Gegenspieler von der dunklen Seite der Macht in bildgewaltigen Geschichten aus einer weit, weit entfernten Galaxis.

Inhalt

In diesem Band stehen gleich sechs Geschichten rund um den fiesen Hutten Jabba in Bild und Wort geschrieben. Demnach kann man sich ableiten, dass die Geschichten allesamt etwas kürzer sind, als die üblichen Comics der Kollektion. Was dem Spaß an der Sache aber natürlich nichts ab tut.

Panini selbst schreibt über das Comic:

Er ist der hässlichste und schleimigste Verbrecherfürst der Galaxis, der Herrscher über ein Imperium aus Verrat, Mord und Erpressung. Eine Reise in Jabbas Welt führt in die heruntergekommensten Winkel der Galaxis und zu unheilvollen Begegnungen mit allerlei dubiosen Gestalten, hungrigen Prinzessinnen und skrupellosen Opportunisten.

Geschichten 1 bis 4

Wir fassen die Abschnitte 1 bis 4 deshalb zusammen, weil sie inhaltlich alle zusammenhängen. Zeitlich gesehen spielen wir hier nur wenige Monate vor der Schlacht um Yavin am Ende von Episode IV: Neue Hoffnung.

Jabba ist mit seinem Dolmetscher Bib Fortuna und einigen Geschäftsleuten auf diversen Planeten unterwegs, um sein Kartell zu expandieren und für neue Kontakte und Deals zu sorgen. Dabei geht es natürlich um so manche Intrige und Streitigkeiten, bei denen er mal mehr und mal weniger starke Worte spielen lässt. Derweilen sieht Bib Fortuna seine Chance, um selbst in der Hierarchie nach oben zu klettern und hintergeht seinen Boss. Jedoch beweist er dabei weniger Geschick als Jabba und er hat ziemliches Glück, dass dieser ihm nicht auf die Schliche kommt. Sonst hätten wir ihn wohl in die Rückkehr der Jedi nicht mehr erleben dürfen.

Geschichten 5 und 6

Der Inhalt der sechsten Geschichte ist schnell erzählt, denn sie handelt lediglich darum, wie Jabba an sein Schoßtier Salacious B. Crumb kommt. Die Ereignisse in Story 5 spielen nach der Schlacht um Endor, wo Jabba bereits das Zeitliche gesegnet hat. Primär geht es hierin um sein Erbe, das Kartell und sein Basisschiff, das bis unter die Haube voll mit wertvollen Waren gefüllt ist. Und eben jenes wollen sich gleich mehrere zwielichtige Gestalten unter den Nagel reißen.

Zusatz

Neben der obligatorischen Galerie mit alternativen Covern gibt es natürlich auch wieder spannende Hintergrundinformationen. In diesem Falle gibt es Infos zu den Klonkriegen, zu Jabba selbst und zu den Autoren des Comics.

Für weitere Infos schaut ihr einfach auf der Webseite von Panini vorbei.