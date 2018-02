Rezension – Star Wars Comic Kollektion Band 30 „Imperium: Auf der falschen Seite des Krieges“

In der heutigen Rezension der Serie der Star Wars Comic Kollektion von Panini beschäftigen wir uns mit Band 30 mit dem Titel Imperium: Auf der falschen Seite des Krieges.

Das schreibt Panini über das Comic

Janek „Tank“ Sunber und Luke Skywalker sind in jungen Jahren auf Tatooine zusammen durch dick und dünn gegangen. Doch nun ist Leutnant Sunber ein Offizier des Imperiums, und als Rebellen seine Basis infiltrieren, steht er plötzlich seinem alten Freund Luke gegenüber, der für die Gegenseite kämpft.

Inhalt

Inhalt des Bandes sind zwei Geschichten, die beide zur großen Reihe Imperium gehören. Die Namen der beiden Storys lauten Imperium: Täuschungsmanöver und Imperium: Auf der falschen Seite des Krieges. Inhaltlich beschäftigen sich beide Geschichten mit den Hauptfiguren der Familie Skywalker. Während bei Täuschungsmanöver Darth Vader im Vordergrund steht, rückt in Auf der falschen Seite des Krieges Sohnemann Luke in den Fokus. Man sollte übrigens die Geschichten in umgekehrter Reihenfolge lesen, denn in Story 2 beziehen sich einige wenige Passagen auf die Ereignisse in Story 1. Ob dies ein Druckfehler seitens des Verlages oder ein unbemerkter Fauxpas, wissen wir an dieser Stelle nicht.

Wirft man einen Blick in die zeitliche Abfolge, dann steht Täuschungsmanöver im direkten Anschluss an die Ereignisse aus Band 19 der Comic Kollektion. Eine Inhaltswiedergabe findet ihr hier: Rezension Band 19

Täuschungsmanöver

Wie bereits angemerkt, knüpft die Geschichte recht nahtlos an Im Schatten des Vaters an. Jorin Sol ist Gefangener von Darth Vader, welcher ihm einige Geheimnisse um die Standorte der Rebellenbasen entlockt. Doch Vader ist mit der Durchführung der Angriffe seiner Truppen weniger begeistert, denn seine Soldaten sind so auf die Zerstörung der Rebellen versessen, dass es keine neuen Gefangenen gibt. Keine Gefangene heißt in diesem Falle dann auch keine neuen Geheiminformationen.

Auf der falschen Seite des Krieges

Luke und ein kleiner Trupp von Rebellen machen sich auf, um Jorin Sol aus den Fängen des Imperiums zu befreien. Nachdem sie sich insgeheim in die imperiale Basis geschlichen haben, treffen sie auf Tank Sunber. Kein Unbekannter, denn Tank und Luke waren alte Jugendfreunde. Das dumme ist nur, dass Tank mittlerweile auf Seiten des Imperiums kämpft. Die Story endet mit einem Cliffhanger, weshalb sie dann in einem anderen Band fortgesetzt wird.

Zusatz

Insgesamt betrachtet ist das Comic recht düster und textlich, sowie inhaltlich, eher etwas für das ältere Publikum. Unterstrichen wird das durch den Zeichenstil, der besonders in der zweiten Geschichte dazu neigt, etwas „dreckig“ zu wirken. Gewollte Unsauberheiten und eine interessante Farbgebung spielen hier mit dem Auge des Lesers.

In der Einleitungen finden wir Hintergrundinformationen zur Charaktere Tank. Ferner gibt es Infos zu den internen Dreharbeiten rund um Episode III: Die Rache der Sith.

Band 30 – Imperium: Auf der falschen Seite des Krieges

148 Seiten

Erschienen im November 2017

Weitere Infos zur Comic Kollektion findet ihr auf der Webseite von Panini.