Reus und Aubameyang spielen PES 2018 am KONAMI-Stand

Marco Reus und Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund besuchen am heutigen gamescom Mittwoch (23.8.) KONAMIs PES-Stand in Halle 6/A011. Dank der Partnerschaft mit Borussia Dortmund werden Reus und Aubameyang ab 15.00 Uhr ein Showmatch mit der jüngsten Demo-Version von PES 2018 spielen und ihre PES Fähigkeiten vor Fans und Zuschauern präsentieren. Norbert Dickel, neuer Legenden-Spieler in PES 2018, wie KONAMI gestern bekannt gab, und der langjährige Sport- und PES-Kommentator Marco Hagemann werden gleichfalls zugegen sein, und das PES 2018 Match kommentieren.