Retro-Streaming über Antstream auf Kickstarter

Über Antstream haben wir schon berichtet. Jetzt wird es Ernst: Bis zum 10.5. läuft die Kickstarter-Kampagne, die euch noch dieses Jahr Zugang zu 2000 Retro Games verspricht. Dabei gibt es exklusiven Zugang schon ab Ende Mai, während der offizielle Launch etwa ein halbes Jahr später auf dem Plan steht. Über die Kickstarter-Kampagne könnt ihr euch das erste Jahr für etwa 50€ sichern.

Auf der Liste der am Start verfügbaren Spiele finden sich unter anderen Joe and Mac, California Games, Zool und natürlich viele weitere Hits aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Da die Spiele gestreamt werden, ist die Leistung des Endgerätes irrelevant – so lange eine Internetverbindung besteht, natürlich. Antstream wird zu Beginn auf PC (Windows und Mac), XBox One und mobilen Geräten verfügbar sein und bietet über sogenannte Challenges auch die Möglichkeit, sich mit anderen Spielern in Score Attacks, Speedruns und Boss Rushes zu messen.