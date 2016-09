Resident Evil 4,5 und 6 für PS4 und XBox One!

Capcom verkündete, dass die Resident Evil Teile „Resident Eveil 4, 5 und 6“ in physischer Form im Dezember auf Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein werden. Diese Spiele kommen mit verbesserter Grafik, einer angepassten Steuerung und Download-Inhalte sowie Bonus-Spielmodis.

Resident Evil 4

Leon S. Kennedy untersucht man die Entführung der Tochter des US-Präsidenten, welche in den Händen des mysteriösen Kultes „Los Illuminados„. Leons Reise führt ihn in ein unheimliches europäisches Dorf, in dem er auf das unaussprechliche Grauen stößt.

Resident Evil 5

Chris Redfield ist im heißen Kijuju, wo er zusammen mit seiner BSAA-Kameradin Sheva Alomar Jagd auf einen Waffenhändler macht. Doch die Gefahr ist größer als angenommen. Denn ein neuer „Uroboros-Virus„, der bereits die Bewohner von Kijujus verwandelte, bedroht nun auch die gesamte Menschheit!

Resident Evil 6

In diesem Teil werden gleich mehrere Kampagnen geboten, die auch alle miteinander verflochten sind. Hier trifft man auf neue und alte Gesichter der RESI Reihe. In dieser Geschichte gilt es, den Ausbruch eines globalen C-Virus zu verhindern und auszulöschen.

Ab dem Dezember werden diese RESI-Teile im Handel stehen. Ein genaues Datum wird in kürze bekannt gegeben.

Resident Evil 7 erscheint am 24 Januar 2017.

Bildquelle: Capcom