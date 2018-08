Rend: Survival MMO startet in den Early Access

Die seit Mai gelaufene Alpha Test Phase des neuen Survival MMOs Rend ist offiziell beendet. Seit dem 31. Juli befindet sich das Erstlingswerk der Frostkeep Studios nun im Steam Early Access. Besondere Aufmerksamkeit erlangte das Spiel, da dessen Entwickler größtenteils ehemalige Blizzard Mitarbeiter sind, die auch schon an World of Warcraft mitgewirkt haben.

Letztes Jahr kündigten die Frostkeep Studios, ein Zusammenschluss aus ehemaligen Blizzard und Riot Games Mitarbeitern ihr neues Survival MMO Rend an. Nach mehreren geschlossenen Alpha Tests, geht das Spiel nun auf Steam in den Early Access und ist somit für jedermann zugänglich.

Rend fühlt sich anders an

Mitbegründer und CEO der Frostkeep Studios Jeremy Wood erklärte dazu:

„Seit der ersten Ankündigung von Rend haben wir den Titel Seite an Seite mit unseren Fans entwickelt – durch die Pre-Alpha- und Alpha-Phase hindurch – und dabei via Discord und andere offizielle Kanäle Feedback gesammelt. Unser Ziel war es immer, die Art, wie Spieler in Survival-Spielen interagieren, zu verändern. Rend fühlt sich anders an als jeder andere Vetreter des Genres – und dabei fangen wir gerade erst an.„

Rend soll dazu in den nächsten sechs bis zwölf Monaten kontinuierlich weiter entwickelt werden. Dabei wird es mit künftigen Updates weitere Kreaturen, Waffen und vor allem Crafting Optionen geben.

Das Spiel verfügt dabei bereits jetzt schon über eine neuartige Kombination aus Basenbau, Survival Elementen und RGP Einflüsse. Dazu gibt es ein durchaus interessantes Fraktionskampf System, in dem sich drei unterschiedliche Parteien in der riesigen Open World bekämpfen.

Quelle: Frostkeep Studios, Steam