Redeemer – Neues Gameplay zeigt Knochenbrüche im Sekundentakt

Gambitious Digital Entertainment hat heute in Form eines brandneuen Gameplay-Trailers das Veröffentlichungsdatum des gemeinsam mit dem unabhängigen Entwickler Sobaka Studios produzierten Nahkampf-Brawlers Redeemer bekannt gegeben. Der Titel erscheint am 1. August via Steam und GOG.com für Windows PC und kostet 14.99 Euro. In der Rolle von Vasily, einem Ex-Söldner auf der Flucht vor den Schatten seiner düsteren Vergangenheit, tritt, schlägt, hämmert, hackt und ballert man sich einen Weg durch die fiesen Armeen von Elite-Kämpfern – auf einer Mission der Abrechnung und Erlösung.

Spieler werden in der story-basierten Kampagne mit ihrer gewalttätigen Vergangenheit konfrontiert und testen ihre Fähigkeiten gegen unzählige Feinde im Horde-ähnlichen Arena-Modus. Man besiegt seine Feinde entweder ganz leise mit Stealth-Taktiken oder schlägt sie mit einer Vielzahl von Kampfbewegungen und Waffen, einschließlich Schusswaffen, Sprengstoff, Gegenständen aus der direkten Umgebung, Hämmern und natürlich der rohen Kraft der eigenen Fäuste. Das Team von Sobaka Studios hat sich mit Nachdruck darauf fokussiert, was das Brawler-Genre so besonders macht – deshalb knackt, knirscht und knallt jeder Treffer mit Nachdruck. Dem aggressivem Sounddesign sei Dank!

Um Redeemer bei Steam zu finden, folgt ihr einfach diesem Link: Redeemer bei Steam