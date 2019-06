Redeemer: Enhanced Edition erscheint im Juli

Buka Entertainment und Ravenscourt kündigen das neue Release-Datum des Top-Down-Action-Brawlers Redeemer: Enhanced Edition an. Das Spiel erscheint physisch und digital am 12. Juli für PlayStation 4, Microsoft Xbox, Nintendo Switch und PC.

Redeemer: Enhanced Edition ist eine moderne Adaption des Brawler-Genres, in dem sich Spieler mit Fäusten, Hämmern, Waffen und allem, was sie sonst noch finden, durch die Reihen der Feinde kämpft. Spieler schlüpfen in die Rolle von Vasily, einem Elite-Agenten, der früher für den größten Kybernetik-Waffenhersteller der Welt gearbeitet hat.Irgendwann beschloss die Firma, ihn in einen Cyborg-Soldaten zu verwandeln. Nur mit Glück konnte er in ein abgelegenes Kloster tief in den verschneiten Bergen entkommen.Seit 20 Jahren versucht er nun Frieden, unter anderem mithilfe einiger Mönche, zu finden, als die Firma plötzlich seine Spur aufnimmt. Vasily nimmt nun die letzte Chance wahr, Rache zu nehmen.

