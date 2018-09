Red Dead Online – Beta im November

Red Dead Online bekommt eine Beta spendiert – und das schon diesen November. Red Dead Online ist der Online-Teil des kommenden Blockbusters Red Dead Redemption 2.

Red Dead Online läuft losgekoppelt vom Hauptspiel Red Dead Redemption 2 und wird obendrein auch noch etwas verzögert starten. Man arbeitet noch am letzten Feinschliff, während die Hauptgeschichte bereits in trockenen Tüchern ist. Während Red Dead Redemption 2 am 26. Oktober in den Verkauf startet, müssen wir uns auf Red Dead Online wohl noch ein wenige gedulden.

Da Rockstar schon mit GTA Online beste Erfahrungen gemacht hat, kann man davon ausgehen, dass Red Dead Online in einer ähnlichen Weise funktionieren dürfte.