Rebellion kündigt Zombie Army 4: Dead War an

Rebellion hat auf der E3 den nächsten Teil der Zombie Army-Reihe angekündigt. Zombie Army 4: Dead War spielt nach dem Zweiten Weltkrieg in den Ruinen Europas. Es liegt nun in den Händen tapferer Helden, die Zombie-Armee und deren Führer zurück in die Hölle zu schicken. Zombie Army 4: Dead War erscheint Anfang 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC.

Übernatürliche Waffen-Verbesserungen, einzigartige Spezialattacken und Möglichkeiten, Gegner mithilfe der Umgebung zu eliminieren, sind dabei nur die Spitze des Eisbergs.

Fans der Serien können sich auf folgende Features freuen:

Eine furchterregende neue Kampagne für ein bis vier Spieler , die durch Drop-in- und Drop-out-Funktion nahtlose Zusammenarbeit vom Anfang bis zum bitteren Ende ermöglicht

, die durch Drop-in- und Drop-out-Funktion nahtlose Zusammenarbeit vom Anfang bis zum bitteren Ende ermöglicht Riesige, neue Level, von den leichengefüllten Kanälen Venedigs bis zu einem Zombie-Zoo

von den leichengefüllten Kanälen Venedigs bis zu einem Zombie-Zoo Skill-Trees und kosmetische Anpassungsmöglichkeiten lassen nicht nur die Entwicklung eines eigenen Kampfstils zu, sondern auch viel Spielraum bei der Charaktererstellung

und lassen nicht nur die Entwicklung eines eigenen Kampfstils zu, sondern auch viel Spielraum bei der Charaktererstellung Kraftvolle Waffen und eine X-Ray-Kill-Cam, die unter die Haut geht, garantieren absolutes Chaos und Vernichtung.

