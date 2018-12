Razer veröffentlicht die weltweit erste für Xbox One designte kabellose Tastatur und Maus

Razer, die global führende Lifestyle-Brand für Gamer, stellt mit Razer Turret for Xbox One eine völlig neue Art des Konsolenspielens vor. Die für Xbox One designte, kabellose Tastatur/Maus-Kombination ist ab sofort für Xbox One im US-Layout vorbestellbar.

„Wir sind unglaublich stolz auf diese exklusive Partnerschaft mit Microsoft“, so Min-Liang Tan, Razer-Mitgründer und CEO. „Mit Razer Turret for Xbox One bringen wir das beste Spielerlebnis mit Tastatur und Maus auf die Xbox One, mit an Bord sind Beleuchtung und Spieleintegration.“

Die kabellose 2.4 GHz-Verbindung über einen einzigen Dongle für Tastatur und Maus garantiert ein zuverlässiges und schnelles Spielerlebnis für Konsolengamer. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 40 Stunden.

Dank der Xbox Dynamic Lighting und Razer Chroma-Technologie kommen Gamer in den Genuss des eindrucksvollen Beleuchtungs-Ökosystems, das aus 16,8 Millionen Farboptionen für Tastatur und Maus besteht. Razer arbeitet eng mit Spielentwicklern zusammen, um Xbox Dynamic Lighting und Razer ChromaT für eine noch größere Immersion in Titeln wie „X-Morph-Defense“ und „Vermintide 2“ zu integrieren.

„Razer Chroma wird damit ein noch größeres Thema im Wohnzimmer und wir bauen damit auf dem Erfolg auf, den wir mit der Philips Hue-Beleuchtung hatten“, ergänzt Tan.

Die Tastatur verfügt über die mechanischen Razer-Switches auf Gaming-Niveau, die für lange Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt sind. Sie bieten eine Lebensspanne von 80 Millionen Tastenanschlägen. Über eine Xbox-Taste lässt sich das Xbox One-Dashboard aufrufen.

Die Maus basiert auf der beliebten Razer Mamba Wireless Gaming-Maus und bietet den hoch performanten 5G Advanced Optical Mouse Sensor und die Razer Mechanical Mouse Switches für bis zu 50 Millionen Klicks.

Das Mauspad versteckt sich unterhalb der Tastatur und kann beim Benutzen erweitert werden, während es beim Aufladen verstaut wird. Die eingebaute Handballenablage am Gehäuse der Tastatur bietet besonders hohen Komfort.

Razer Turret for Xbox One ist auch kompatibel mit PC (Windows 10), damit Gamer zwischen PC und Konsole wechseln können.

Mehr Informationen: https://www.razer.com/gaming-keyboards/razer-turret-for-xbox-one/

Bildmaterial: DOWNLOAD

Preis: 249,99 US-Dollar

Verfügbarkeit

Microsoft Store (Nord-Amerika): Vorbestellung (25 US-Dollar Xbox Guthabenkarte inklusive)

Weltweit: 1. Quartal 2019 (nur US-Layout)

Produkteigenschaften

Razer Turret for Xbox One-Tastatur:

Raze Mechanical Switches mit 50g Betätigungspunkt

80 Millionen Anschläge

Xbox Dynamic Lighting

Razer Chroma mit 16,8 Millionen anpassbaren Farboptionen

Kompaktes Layout

Ergonomische Handballenablage

Mittelhohe Keycaps

Razer Synapse kompatibel

10-Key Roll-Over mit Anti-Ghosting

Kompatibel mit PC und Xbox One

Programmiere Tasten mit On-the-fly Makro-Aufnahme (nur PC)

Gaming-Modus (nur PC)

Ungefähre Maße: 194 mm (Länge) X 390 mm (Breite) X 36,93 mm (Höhe)

Ungefähres Maße (erweitert): 194 mm (Länge) X 600 mm (Breite) X 36,93 mm (Höhe)

Ungefähres Gewicht: 1860 g

Kabellänge: 2 m

Razer Turret for Xbox One-Maus:

Razer 5G Advanced Optical Sensor mit 16.000 DPI

Bis zu 450 (IPS) / 50 G Beschleunigung

7 Hyperesponse Buttons

Raze Mechanical Mouse Switches mit 50 Klicks Lebensspanne

Taktiles Scrollrad auf Gaming-Niveau

Ergonomisches Rechtshänder-Design

Xbox Dynamic Lighting

Razer Chroma mit 16,8 Millionen anpassbaren Farboptionen

Hybrid On-Board Memory und Cloud Storage

Razer Synapse kompatibel

Kompatibel mit PC und Xbox One

Ungefähre Maße: 125,70 mm (Länge) X 70 mm (Breite) X 43,20 mm (Höhe)

Ungefähres Gewicht (ohne Kabel): 106 g

Aufladekabel: 0,15 m

USB Kabellänge: 2,10 m

Akkulaufzeit:

Razer Turret for Xbox One-Tastatur

Bis zu 11 Stunden mit Standard-Beleuchtung

Bis zu 43 Stunden ohne Beleuchtung

Razer Turret for Xbox One-Maus

Bis zu 30 Stunden mit Standard-Beleuchtung

Bis zu 50 Stunden ohne Beleuchtung