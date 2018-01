Razer enthüllt Seiren Elite

Razer™, der global führende Lifestyle-Brand für Gamer, erweitert mit dem Razer Seiren Elite-Mikrofon sein Broadcaster-Portfolio für professionelles Streaming-Equipment.

Mit dem jüngsten Neuzugang in seinem Line-up, dem Seiren Elite-Mikrofon, bringt Razer ein dynamisches USB-Mikrofon, das dank seiner hochwertigen Features sowohl Live-Streamern als auch YouTubern hochwertige Audioqualität garantiert. Das Mikrofon weist ein Einzelkapsel-Design auf und liefert im Zusammenspiel mit dem integrierten Filter und Limiter sattere und wärmere Klänge, die bislang nur in High-End-Broadcastergeräten zu finden waren.

Das Razer Seiren Elite bietet neben der dynamischen Mikrofonkapsel und der nierenförmigen Richtcharakteristik für präzise Aufnahmen in einem breiten Frequenzbereich ebenfalls einen eingebauten Hochpass-Filter zur Vermeidung von ungewollten niederfrequenten Vibrationen, wie zum Beispiel Lüftergeräuschen oder dem Brummen von Klimaanlagen. Wenn es beim Zocken richtig hektisch wird, passt ein digitaler/analoger Limiter für Stimmen die Audioverstärkung automatisch an, um Verzerrungen und Rauschen zu verhindern. Das garantiert ein optimales Streaming- und Aufnahme-Erlebnis.

„Die meisten professionellen Mikrofone benötigen zusätzliches Aufnahme-Equipment, wie Mixer oder Konverter, um den Sound auf den PC zu bekommen“, so Min-Liang Tan, Razer-Mitgründer und CEO. „Das Razer Seiren Elite löst dieses Problem: Streamer können sich auf ihren eigentlichen Inhalt fokussieren, während sich das Seiren Elite um die Audio-Verarbeitung kümmert.”

Das Razer Seiren Elite überzeugt beim Einrichten dank seiner simplen Plug-and-Play-Lösung, ohne auf externe Mixer, Verstärker und Signalkonverter zurückgreifen zu müssen. Es ist zugleich der jüngste Neuzugang in Razers Broadcaster-Lineup, in dem unter anderem die Razer Kiyo, eine Streaming-Kamera mit eingebautem Ringlicht, die den „Tom’s Guide Innovation Award For Peripherals“ und den „Laptop Mag Editors’ Choice“ in 2017 gewann, zu finden ist.

Preis

219,99 Euro

Verfügbarkeit

Razerzone.com – ab sofort

Retail – 1. Quartal 2018

Razer Seiren Elite Produkteigenschaften:

Einzelne dynamische Kapsel – für satte und warme Stimmqualität

Eingebauter Hochpass-Filter – für besonders klare Aufnahmesignale

Digitaler / Analoger Vocal Limiter – sorgt für null Verzerrung

16 Bit / 48 kHz Aufnahmeauflösung – für optimales Streaming

Latenzfreies Monitoring – keine Audio-Lags

Flaches Frequenzgang-Monitoring – für präzise ausgegebene Töne

Mikrofon-Eigenschaften:

Abtastrate: min 44,1 kHz / max 48 kHz

Bitrate: 16 Bit

Kapsel: Einzelne, dynamische Kapsel

Richtcharakteristik: Nierenförmig

Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz

Verbindung: nur USB

Max SPL: 120 dB

Kopfhörer-Verstärker:

Impendanz: ≥ 16Ω

Leistung (RMS): 85 mW (bei 16 Ω)

Flacher Frequenzgang: Ja

Latenzfreies Monitoring: Ja