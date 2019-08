Razer Chroma RGB bald auch in Elektrofahrzeugen

Razer und NIO, globaler Hersteller von smarten Elektrofahrzeugen, kündigen eine Cross-Plattform-Kooperation an. Der Start der Partnerschaft wird mit dem Razer-gebrandeten NIO x Razer ES6 Night Explorer gefeiert. Der NIO x Razer ES6 Night Explorer ist auf dem chinesischen Markt erhältlich und auf 88 Stück limitiert.

Neben dem limitierten ES6 Night Explorer werden NIO und Razer künftig weitere smarte Elektrofahrzeuge mit Ambiente-Beleuchtung auf Basis von Razer Chroma RGB ausstatten. Razer Chroma RGB ist das weltweit größte Beleuchtungs-Ökosystem für Gamer, das über 500 Geräte unterstützt und in mehr als 130 PC-Games integriert ist.

Razer Chroma-Beleuchtung sorgt für ein immersives Erlebnis für Fahrer und Beifahrer von smarten Fahrzeugen: Es werden individualisierbare Lichteffekte im Innenraum, eine Audiovisualisierung sowie Synchronisierungen und Spiele-Integrationen über das RGB-Beleuchtungspanel im NIO x Razer ES6 Night Explorer möglich sein.

ÜBER NIO

NIO hat es sich zum Ziel gemacht, mit smarten Premium-Elektrofahrzeugen einen besonderen Lifestyle für die beste Nutzererfahrung zu bieten. NIO wurde im November 2014 als globales Unternehmen für Elektrofahrzeuge gegründet. Das Unternehmen hat fast 9.000 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Design und Produktion in Shanghai, Peking, San Jose, München, London sowie sechs weiteren Standorten. 2015 war NIO der Titelsponsor des Drivers’ Championship-Siegerteams der ABB FIA Formel E. 2016 enthüllte NIO mit dem EP9 eines der weltweit schnellsten Elektrofahrzeuge. Der EP9 setzte einen neuen Rundenrekord für Elektrofahrzeuge auf der Nürburgring Nordschleife und drei weiteren weltweit bekannten Strecken. 2017 stellte NIO das Konzeptauto EVE vor und kündigte an, dass der NIO EP9 einen neue Geschwindigkeitsrekord für autonome Fahrzeuge auf dem Circuit of the Americas aufstellte. NIO hat am 28. Juni 2018 mit der Auslieferung des ES8 begonnen, dem leistungsstärksten Elektro-Flaggschiff SUV. Am 12. September 2018 wurde das Unternehmen an der New York Stock Exchange gelistet. NIO hat mit dem NIO ES6 am 15. Dezember 2018 ein leistungsstarkes Langstrecken Elektro-SUV herausgebracht. Am 28. Mai 2019 rollte im JAC NIO Advanced Manufacturing Center die erste Produktion des ES6 vom Band. Am 18. Juni 2019 hat NIO mit der Auslieferung des ES6 begonnen.

Quelle: Razer Pressemitteilung