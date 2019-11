Raytracing in Call of Duty Modern Warfare 2019 – Der direkte Vergleich

Neues Jahr, Neues Glück? Es ist mal wieder Zeit für das alljährliche Call of Duty. Unseren Test zu Call of Duty Modern Warfare 2019 findet ihr >>> hier <<<. Doch mit dem Test noch nicht genug, denn wir haben uns das ganze auch noch einmal mit RTX angeschaut. Getestet haben wir hier zum einen mit einer RTX 2060 in 1920×1080 und natürlich mit unserer RTX 2080 Ti Founders Edition bei einer stolzen Auflösung von 3440×1440.

Wir waren sehr erstaunt wie gut Call of Duty mit einer RTX 2060 bei Auflösung von 1920×1080 abliefert. Maximale Details, RTX ON und trotzdem konstant knapp über den 60 FPS. Für eine Einsteiger RTX Grafikkarte ist das schon eine solide Performance, aber am Ende des Tages wird dann eben doch wieder zur 2080 Ti gegriffen. RTX ON und 144 FPS+ sind dann doch schöner und das bei der deutlich höheren Auflösung.

Als letztes Spiel mit RTX, hatten wir uns Control angeschaut und haben dank RTX ein wirklich extremes Beispiel der RTX Effekte erleben dürfen. Call of Duty Modern Warfare 2019 wird da nicht ganz auf dem Niveau liegen, legt den Fokus aber auch hauptsächlich auf Lichtspiele und realistische Schattengestaltung. Dann fangen wir direkt mit dem ersten Bild an und arbeiten uns nach und nach durch unsere kleine Vergleichsgallerie mit insgesamt 28 Bildern, also 14 Vergleiche. Viel Spaß, wer sich das ganze als Video, ohne Kommentare anschauen möchte, der sollte einfach bis zum Ende des Artikels weiterscrollen und unser Youtube-Video schauen.

Im ersten Vergleichsbild in diesem Artikel, ist es schon verdammt schwer einen wirklichen Unterschied zu erkennen, aber auch solche Bilder gehören nun mal dazu. Hier solltet ihr einen Blicke auf die Blätter am Baum vor uns begutachten und den Strauch direkt zu unserer Linken. Hier sieht man, wenn man genauer hinschaut, definitiv einen Unterschied, auch wenn man schon fast zweimal hinschauen muss.

Ein dunkler Abschnitt, ein verlassenes Fahrzeug, bei dem die Scheinwerfer noch an sind. Na wenn sich das mal nicht perfekt für ein Raytracing Bild eignet, dann weiß ich auch nicht weiter. Ein paar Positionen später und schon haben wir den perfekten Winkel, um euch Raytracing im neuen Call of Duty Modern Warfare 2019 mal richtig zu zeigen, denn im ersten Vergleich waren die Unterschiede ja eher gering. Ohne Raytracing werfen größere Objekte wie der Baum zwar einen Schatten, aber darüber hinaus werfen nicht wirklich viele Objekte einen richtigen Schatten. Schaltet man nun Raytracing an, so sieht man die kleinen aber feinen Unterschiede bei der Schattenberechnung. Die Grasbüschel und Unebenheiten vom Boden werfen einen Schatten, und runden das Bild perfekt ab.

In Call of Duty kann es auch etwas heller hergehen, naja, zumindest wenn wir mal wieder etwas in die Luft jagen. 😛 Direkt vor uns befindet sich eine große und perfekte Quelle die wir als „Lichtquelle“ nutzen können um uns so den Unterschied ohne und mit Raytracing einmal wieder im Detail anschauen können. Schalten wir Raytracing an, so haben wir links am Tor einen perfekten Schatten, auch beim rechten Tor werfen die Scharnieren einen kleinen Schatten. Wenn man nun noch einen Blick auf den Boden wirft, so wirft jedes noch so kleine Stück Geröll einen Schatten.

Wieder ein Bild, wo wir uns das Feuer zur Hilfe nehmen können, um ein schönen Vergleich ziehen zu können. Hier wollen wir unser Fokus auf drei ganz bestimmte Punkte legen, zum einen auf die zwei Soldaten an der Tür, dem Soldaten zu unserer linken und direkt am Feuer der doch eher geradegezogene Schatten, der ein wenig fehlplatziert wirkt. Jedenfalls ohne RTX. Schaltet man nun jedoch RTX an, so erstrahlt das Bild in einem ganz anderen Licht, beziehungsweise Schattenspiel. Die Schatten wirken einfach runder und nicht wie mit einem Lineal gezeichnet.

Wir befinden uns am Anfang der Mission in London, kurz nachdem die Terroristen eine Autobombe hochgejagt haben. Sicherlich ist dies nicht unbedingt der beste Schauplatz um einen Vergleich zu ziehen, aber leider haben wir hier im Vergleich wieder ein schönes Beispiel wie gut RTX funktioniert. Hier haben wir auf der linken Seite ein gutes Beispiel an der Hauswand und beim Zivilisten. Auf der rechten Seite wäre der Fokus auf dem Fahrzeug und dem knienden Zivilisten, der hinter dem zweiten Auto Schutz sucht. Mit RTX wirken die Schatten einfach weicher und realistischer und schmiegen sich dem Szenario perfekt an.

Wir befinden uns weiterhin in London und unterstützen die örtliche Polizei bei der Suche nach den Terroristen. In einem Laden für Kopfhörer und Hipsterklamotten haben wir uns mit Harry the Policemen getroffen und haben eine kleine Fotosession gestartet. Dabei ist dieses tolle Bild entstanden. Wo man nur hinschaut, eine perfekte Inszenierung der Schatten dank Raytracing.

Jeder der das neue Call of Duty Modern Warfare bereits gespielt hat, wird schnell bemerkt haben, dass wir uns noch immer in London befinden. Aber London hat einfach viele Stellen an denen wir richtig schöne Vergleiche ziehen konnten mit RTX ON. Die Hauptlichtquelle befindet sich hängend direkt links vom Bücherschrank und leuchtet die gemütliche Sofaecke aus. Dank dieser Lichtquelle werfen mit RTX sogar die auf dem Boden liegenden Blätter einen Schatten von sich. Ziemlich beeindruckend.

Bevor wir endlich die wunderschöne Stadt London verlassen, haben wir doch noch ein Bild für euch. Wir befinden uns noch immer im gleichen Gebäude. Dieses Mal allerdings in der unteren Etage. Links und rechts von uns befinden sich zwei Statuen, welche sich perfekt wie ein Modell bereit erklärt haben für eine Raytracing Fotoparty. Ohne Raytracing wirken die Schatten einfach nur lieblos hingeklatscht. Doch mit Raytracing sind die Schatten weicher und wirken einfach besser platziert.

Endlich raus aus dem schönen London und rein in die zerbombte Welt im nahen Osten. Nachdem wir uns mit unserer Verbündeten Fahra durch einen Tunnel zum Unterschlupf bewegt haben, kommen wir zu diesem sehr noblen Hotelzimmer. Naja okay, der Witz war nun ziemlich geschmacklos, aber auch das gehört mal dazu. In unserem Unterschlupf angekommen, haben wir ein paar Stellen ohne RTX- und mit RTX ON getestet und haben nach drei Versuchen die perfekte Position ausgelotet. Im Raum befinden sich zwei Lichtquellen, zum einen links am Tisch und eine große Lampe an der Decke. Links beim Tisch sind die Unterschiede relativ marginal ausgeprägt, doch die große Lampe bewirkt wahre Wunder. Die Matratzen werfen einen ganz anderen und natürlichen Schatten und das Geröll auf dem Boden wirft ebenfalls einen Schatten.

Auch wenn man durchweg nur Positives bisher zeigen und erzählen konnte, so haben wir auch eine Stelle gefunden, wo der Schatten leicht merkwürdig aussieht. Zwar wirkt der Schatten ohne Raytraing wieder wie stumpf hingemalt aus. Mit aktivierten Raytracing sind die Schatten zwar wieder weicher im Erscheinungsbild, doch wieso schaut es hier so körnig aus? Man könnte fast meinen, dass das mit den Grafiksettings zu tun hat, denn es gibt ja den Film Grain, welchen wir allerdings nicht aktiviert haben. Daher waren wir hier doch etwas erstaunt.

Und wie bei jedem Raytracing Vergleich den wir online gestellt haben, gibt es wieder ein paar Bilder, bei denen ihr selbst auf die Suche gehen könnt. Dieses Mal sind die Beispiele auch sehr einfach gewählt, hier sollte jeder auch ohne Hinweise sofort die Unterschiede ausfindig machen können.