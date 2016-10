Rad Rodgers – Plattformer im 90er Stil auf Kickstarter

Mit Rad Rodgers wollen Interceptor Entertainment auf Kickstarter ein Spiel finanzieren, welches klassisches Gameplay im 90er Jahre Stil zurückbringen soll. Interessierte können sich noch für zwei Tage an der Finanzierung des Spiels beteiligen. Das Ziel von 50.000$ wurde bereits erreicht.

In Rad Rodgers geht es um Rad, einen Jungen, der am liebsten den ganzen Tag lang Videospiele spielt. Doch als er eines Tages vor dem Bildschirm einschläft, wird er plötzlich selbst in die Spielwelt seiner staubigen alten Konsole Dusty gezogen. Von diesem Augenblick an ist er der Star seines eigenen verrückten Abenteuers!

Das Spiel bietet sieben actionreiche Level voller Humor und echtem Plattformer-Spaß. Mithilfe verschiedener Waffen müssen Rad und Dusty sich ihren Weg durch die lebhaften und bunten Welten bahnen, um zurück in die Realität zu gelangen. Rad Rodgers soll für PC und PlayStation 4 erscheinen.