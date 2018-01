PUBG: Update 3 live auf dem Testserver

Die PUBG Testserver sind wieder live und bringen mit Update 3 seit Release einige Neuerungen mit sich. Eine der größten Änderungen fällt gleich zu Beginn einer neuen Runde auf, das Spawnverhalten wurde überarbeitet. Die Lobby wurde dadurch in mehrere kleinere Bereiche überarbeitet, sodass man nicht mehr alle Spieler direkt vor dem Spielstart sieht. Außerdem gab es neue Anti-Cheat Maßnahmen und Performance Verbesserungen.

Entwickler Bluehole gibt momentan Vollgas was die Update-Frequenz von Playerunkown’s Battlegrounds angeht. Fast unmittelbar nach dem letzten Test wurde Update 3 nachgeschoben. Das soll diesmal ordentlich an der Performance Schrauben von PUBG drehen, ohne das Gameplay im negativen zu beeinflussen, verspricht Bluehole.

Das jetzige Testserver Update soll helfen direkt zum Beginn des Spiels eine bessere Performance zu erhalten. So wurde die “zweite” Lobby, also der Punkt, wo sich alle Spieler treffen, bevor es in das Flugzeug geht grundlegend geändert. Es gibt nun nicht mehr ein großes Feld, sondern mehrere kleine Spawn Punkte, was die Serverlast reduzieren soll. Das ganze soll auch dazu beitragen, dass der Start-Lag nach dem Absprung nicht mehr so heftig ausfällt und es keine Probleme mehr gibt beim aufheben vom Loot.

Auch gegen Cheater will man sich mit Update 3 weiter wappnen. So soll der neue Patch weitere Maßnahmen zum aufspüren von Cheat Programmen enthalten. Um dies zu ermöglichen muss aber laut Bluehole erst mal weitere Daten gesammelt und ausgewertet werden.

Die Entwickler weisen außerdem darauf hin das es auf den Testservern, jederzeit zu Spielabstürzen und Kompatibilitätsproblemen kommen kann. Ist man davon betroffen, soll man am besten einen Screenshot einsenden. Wie lange die Testserver dieses Mal live sind, wurde bis jetzt nicht genannt. Man kann aber wohl davon ausgehen das noch eine ganze Weile getestet wird, da einige Änderungen doch recht tief greifend sind.

Hier gibt es noch die bislang sehr kurz gehaltenen Patchnotes:

Gameplay

Introduced multiple pre-match starting areas on both maps in order to optimize the server and game client performance

Removed weapons on starting island before the match start

Language

Applied new Russian, Japanese and Chinese (simplified/traditional) fonts

Bug fixes

Fixed the issue where players were able to slide-jump from prone

(Quelle: playbattlegrounds.com)