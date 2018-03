PUBG: Region-Lock für China in Planung

Player Unknowns Battlegrounds hat nach wie vor ein großes Cheater Problem. Um diesen entgegenzuwirken plant Entwickler Bluehole wohl nun doch einen Region-Lock für China, welcher schon lange von vielen Spielern gefordert wird. Grund dafür ist das laut PUBG Erfinder Brendan Greene 99 Prozent aller Cheater aus China kommen.

Erst kürzlich bestätigte Greene in einem Interview, das der großteil aller Cheats in PUBG aus China stammen. Dort ist das erschaffen von Cheats und Hacks beliebter Spiele ein lukratives Geschäft geworden. Erst vor kurzem wurde ein Chinesischer Software-Ring zerschlagen, bei dem 120 Mitarbeiter verhaftet wurden. Angeheizt von solchen Nachrichten wurde bei vielen Spielern der Wunsch nach dem Region-Lock für China immer lauter.

Bluehole will diesem Wunsch nun wohl tatsächlich nachkommen. So sollen die Entwickler in China an der Ausschließung für die heimischen Spieler arbeiten, also einem Region-Lock. Demnach wäre es Chinesischen Spielern nicht mehr möglich auf anderen Servern zu Spielen. Auf dem offiziellen chinesischen Entwickler-Blog gab es kürzlich folgenden Beitrag, welcher im Reddit grob übersetzt wurde.

Planning region-based lock

Players won’t be able to play in the server located in the different region

But, if there’re other players from another region in the same team, they will be able to play together

Region-based lock is for less network delay, overall game play experience and communication with the same language

Will test this in limited environment first, because it requires extensive testing and research

Ping lock working great, improving network delay by 30+%

Wie weit der Region-Lock das Cheater Problem behebt bleibt aber abzuwarten, immerhin gibt es die Möglichkeit über einen VPN Anbieter trotzdem auf die nicht Chinesischen Servern zu spielen. Auch dürften viele Cheats an westliche Spieler verkauft werden, welche ja von dem Region-Lock nicht betroffen sind.

