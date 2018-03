PUBG Mobile erreicht in 100 Ländern Platz 1

Der Mobile-Port von PlayerUnknown’s Battlegrounds erreicht nach dem internationalen Launch in über 100 Ländern den Spitzenplatz der Download-Charts. Nicht einmal eine Woche nach der Veröffentlichung ist PUBG Mobile ist eines der schnellsten Spiele, das in so einer kurzen Zeit in derart vielen Ländern Platz 1 in den Spiele Downloads belegt.

Intuitiv und nahe am Original

Die Mobile Version von PlayerUnknown’s Battlegrounds erschien am 19. März international im App Store sowie bei Google Play und bekam seitdem viel positives Feedback von seinen Spielern. Im Gegensatz zu der rund 30 Euro teuren PC Version ist die Mobile Variante kostenlos erhältlich.

Für den Erfolg verantwortlich dürfte außerdem die Umsetzung aller aus dem Battle Royale Titel bekannten Features sein. Tencent hat hier eng mit der PUBG Corp. zusammen gearbeitet damit sich das Spiel intuitiv anfühlt und man dennoch seine PC Wurzeln spürt.

Spielbar auf über 500 Geräten

Laut Tencent Games läuft die Mobile Version von PlayerUnknown’s Battlegrounds auf bisher über 500 verschiedenen Geräten. Android User müssen dafür Android Version 5.1.1 oder höher am laufen haben und ein Smartphone mit mindestens 2 Gigabyte Arbeitsspeicher besitzen. Will man das Spiel auf einem Apple Gerät spielen benötigt man iOS 9.0 oder höher sowie mindestens ein iPhone 5S beziehungsweise ein iPad Air/Mini 2.

Quelle(n): PUBG Corporation, Pressemitteilung.