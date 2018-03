PUBG: Event-Modus auf den Test-Servern gestartet

Bluehole hat für PlayerUnknown’s Battlegrounds einen neuen Modus veröffentlicht. Im Event-Modus soll es künftig regelmäßig wechselnde spezielle Spielmodi geben. Den Anfang macht der 8-Spieler-Squad welcher heute auf den Test-Servern aufgespielt wurde.

Im Event Mode versprechen die Entwickler experimentelle Spielmodi mit Sonderregeln, wie sie aktuell nur über Costum Games möglich sind. Diese Woche geht es los mit einem 8-Spieler-Squad Modus, welchen man ab sofort auf den Test-Servern ausprobieren kann. Damit auch jedes Teammitglied die Chance auf eine Waffe erhält, sind die Drop-Wahrscheinlichkeiten aller Gewehre verdoppelt worden.

Aktuell funktioniert der neue Event-Modus nur in der der Third-Person-Perspektive sowie auf der alten Karte „Erangel“. Sobald das Matchmaking ausbalanciert wurde und der Modus stabil läuft, soll er auch auf die Live-Server veröffentlicht werden. Was für Experimente die PUBG Corp. in Zukunft mit dem neuen Event Modus wagen wird bleibt spannend.

Welche Experimente erwarten uns in der Zukunft?



Immerhin bietet der neue Event-Modus sehr viele neue Möglichkeiten. Wie in den Custom Games würde sich theoretisch die Teamgröße auf maximal 10 Spieler pro Squad erhöhen. Auch die Geschwindigkeit der blauen Zone, die Auswahl der Waffen sowie viele weitere Optionen lassen sich vor einer Partie festlegen.

Auch der in den Custom Games beliebte Zombie-Modus wäre damit verfügbar. Bei diesem Modus treten 5 Spieler gegen 95 Zombies an, die Untoten haben dabei allerdings keinerlei Ausrüstung oder Waffen. Sowas könnte in Zukunft eines der wechselnden Events sein.

Die Entwickler erwähnen außerdem noch kurz die Flaregun, welche aktuell auch nur in den Custom Games verfügbar ist. Diese soll demnächst ihren Weg auf die Live-Server finden. Mit der Flaregun kann man manuell einen Airdrop anfordern, um sich starke Waffen liefern zu lassen. Der große Nachteil an der Leuchtpistole ist natürlich das man mit dem grellen Signal seine Position dem Gegner verrät.

