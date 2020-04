Psychic Awakening: The Road Ahead!

Psychic Awakening bildet die aktuelle Updatereihe für Warhammer 40k, um es auf Edition 8.2 zu bringen. Ob wir noch eine Edition 8.3 erleben dürfen oder es dann auch auf eine neue 9. Edition hin wechseln wird, bleibt abzuwarten. Dennoch gibt es schon einige Gerüchte und Indizien, die vermuten lassen könnten, dass möglicherweise eine große Änderung bevorstehen mag. Doch bevor wir dazu kommen, schauen wir uns erst einmal an, was uns für die bisherige Edition noch so erwartet! (Eine Zusammenfassung der drei online Previews gibt es übrigens hier!)

Engines of War (Psychic Awakening 7)

Doch zuvor, steht noch ein anderer Release in den Startlöchern: Engines of War – Der Kampf der Maschinen! Nicht nur das hier das Adeptus Mechanicum mit neuen Maschinen versorgt wird, nein auch die Imperial und Chaos Knights, die größten Kampfmaschinen, welche noch von Einzelpersonal gesteuert werden können, erhalten hier Regelupdates und Boni in Form von Stratagems, Artefakten und neuen Eigenschaften – so zumindest die Hoffnung. Hier werden auch die Chaos Dämonen bereits Beachtung, sowie Zuwendung finden und hoffentlich einen Stoß in die richtige Richtung bekommen.

War of the Spider (Psychic Awakening 8)

Was uns in War of the Spider erwarten wird sollte mittlerweile jedem klar sein: Chaos! Aber nicht das gewohnte Chaos von Games Workshop, sondern endlich mal wieder ein Update für die Chaos Space Marines! Man möchte meinen, dass sie als DIE Antagonisten in dem Universum doch eine ähnliche Aufmerksamkeit wie ihre Brüder des Imperiums bekommen würden, doch dem ist nicht immer so.

In „War of the Spider“ wird, unter anderem, auf die Geschichte von Fabius Bale eingegangen. Der „verrückte Professor“ ist ein wahres Uhrgestein und eine der wichtigsten Figuren für die Heretiker. Gerader in dem Eröffnungstrailer wird bereits auf seine Größenwahnsinnige Art, das Universum als sein Laboratorium zu betrachten, hingewiesen. Seine Sägen, Spritzen und Bohrer, seine Phiolen mit seltsamen Flüssigkeiten und seine knöcherne Hand, verdreckt durch einen Handschuhe, lassen ein gewisses Frankenstein-feeling aufkommen. Und auch, wenn er mit seinem Gehstock recht erhaben daherkommt, so sollte man seine Niederträchtigkeit nicht unterschätzen. Neben ihm, einem der wichtigsten Figuren der Emperor’s Children, können wir auf einige Regelneuerungen hoffen.

Doch auch was die Story um den ganzen Konflikt herum anbelangt, lässt man uns nicht hängen. Mit drei Beiträgen, „Burden of Brotherhood„, „A Traitor’s Trust“ und „Consequences“ erhalten wir erste Einblicke in die düstere Zukunft und einen Konflikt, der die Galaxie in Aufruhr versetzt.

Und dann?

Nun, so viel steht danach tatsächlich nicht mehr an! Auch wenn Warhammer 40k viele, sehr viele Fraktionen hat, so neigt sich Psychic Awakening dem Ende. Denn Custodes, die Schwesternschaft und die Necrons, bekommen in „Psychic Awakening – Pariah“ ihren Auftritt. Das neue Modell von Illuminor Szeras deutet auf etwas Liebe für die metallischen Erzfeinde der Aeldarie hin. In dem Trailer, wird auch noch auf einen Sturm hingewiesen, einen ruhigen Sturm, der eine Andeutung auf den Herrscher der Necrons machen könnte.

Wenn man die düsteren Tiefen des Internets erkundet, so stößt man natürlich hin und wieder auch auf Indizien für mögliche Entwicklungen. So auch dieses Bild:

Hier kann man lesen, dass eine große Lieferung an Hardcopy Büchern Seitens GW in die USA geplant ist – über 68.000 Stück! Hier wird von vier verschiedenen Büchern ausgegangen, was auf ein Grundregelwerk, sowie Fraktionsindizes (Imperium, Chaos, Xenos) hindeuten könnte. Ähnlich große Lieferungen sind gerade zu Neuauflagen beziehungsweise neuen Editionen nichts ungewöhnliches. Jedoch dürfte gerade ein Buch wie „Imperium“, meiner Meinung nach, deutlich zu umfassend werden. Allen die ganzen Helden und spezifischen Fraktionseinheiten zu den Astartes, dann noch Ritter, Schwestern und nicht zu vergessen das Astra Militarum. Ein Buch, welches mehrere hundert Seiten umfasst dürfte kaum im Interesse von GW sein, noch für irgendeine Art von Handlichkeit sprechen. Aber wer weiß schon, was in den Köpfen von GWs Marketing Personal so vor sich geht…