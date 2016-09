PS4 Pro – Updates bleiben kostenlos

Wenn am 10. November die Playstation 4 Pro veröffentlicht wird, dann steht die erste Konsole mit 4k-Unterstützung ins Haus. So schön die neuen grafischen Features auch sein werden, sie sorgten in den vergangenen Tagen für etwas Verwirrung.

Grund dafür ist ein Eintrag auf der bekannten Plattform Kotaku (hier nachzulesen). Darin heißt es in einem Interview mit Sony, dass es sein könnte, dass man für die besseren Features der Playstation 4 Pro möglicherweise die Kundschaft auch zahlend zur Kasse bittet. Doch dies erwies sich zum Glück nur als falsche Info.

Denn in einem frischen Interview mit den Kollegen von Gamesradar stellte Sony nun klar, dass die Updates nicht kostenpflichtig sein werden. Die Playstation 4 Pro nutzt etwa für die neuen Ableger von Tomb Raider und Deus Ex dank der verbesserten Grafik eine höhere Auflösung und neue Lichteffekte.