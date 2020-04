Project xCloud Preview – Meldet euch ab sofort an!

Die Anmeldung für die Preview zu Project xCloud, dem Game-Streaming-Service von Microsoft, ist ab sofort in Deutschland für alle Android-Nutzer möglich. Registriert euch dazu auf der offiziellen Website, um an der Preview teilnehmen zu können. Weitere Details zur Verfügbarkeit des Services gibt es, wie immer, auf Xbox Wire DACH.

Project xCloud, was ist das?

Mit der Funktion spielen Gamer auf der ganzen Welt jeden gewünschten Titel direkt aus der Cloud heraus auf ihrem Smartphone oder Tablet und das mit wem und wo immer sie möchten. In der Preview zum Service sind aktuell mehr als 50 Titel von über 25 verschiedenen Partner-Studios verfügbar. Darunter: Devil May Cry 5, Tekken 7, Gears 5, Forza Horizon 4 und viele mehr.

> News zur kommenden Xbox Series X.

Die Anmeldung zur Preview ist ab sofort in Deutschland und elf weiteren westeuropäischen Ländern für Nutzer von Android-Geräten verfügbar. Sobald der Service in der Region verfügbar ist, erhalten registrierte Nutzer eine Bestätigungsmail mit weiteren Informationen zur Anmeldung. Die Freischaltung der Preview erfolgt in den einzelnen Märkten in mehreren Wellen. Registriert euch HIER, um an der Preview teilnehmen zu können.

Für folgende Länder wird die Cloud freigeschaltet: Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden.

Bleibt zu hoffen, dass das Cloud-Gaming von Microsoft besser funktioniert, als die von Google Stadia. Sie sorgte in der Start-Woche für Server Abstürze bei Destiny 2, sogar bei nicht Cloud-Spielern.

Preview Trailer zu Project xCloud aus der Inside Xbox Ausgabe.



Quelle: Xbox PM